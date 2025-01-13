Мер Львова Андрій Садовий у грудні заробив 81 тисячу гривень

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Об'єднання громад

У грудні міський голова Львова Андрій Садовий як зарплату отримав 81 тисячу гривень. При цьому після сплати податків та військового збору чистий дохід становив 62 435 гривень.

Про це повідомляється на сайті Львівської міської ради у понеділок, 13 січня.

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У грудні 2024 року Садовому нарахували 81 085,49 грн заробітної плати. Зокрема, до цієї суми увійшли такі виплати:

посадовий оклад — 22 099,86 грн;

доплата за ранг — 689,33 грн;

надбавка за вислугу років — 6 836,75 грн;

надбавка за високі досягнення у праці — 14 812,97 грн;

доплата за роботу з таємними документами — 2 209,98 грн;

премія — 23 108,24 грн;

зарплата за час перебування у відрядженні — 11 219,35 грн.

індексація — 109,01 грн.

З цієї суми Садовий сплатив 18 649,66 гривні податків, військового збору та отримав чистий дохід у розмірі 62 435,83 гривні.

Раніше ми писали, що Садовий прочитав лекцію для українських ветеранів. Це відбувалося в рамках освітньої програми руху "ЧЕСНО".

Садовий показав, який вигляд має справжня гуцульська дримба. Очільник міста навіть пообіцяв зіграти на ній, щоправда, він назвав умову — це станеться лише після закриття збору на 100 тис. грн для українських захисників.