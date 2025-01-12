Садовий прочитав лекцію для ветеранів — фото

Садовий похизувався фото з ветеранами
У Львові в неділю, 12 січня, мер Андрій Садовий прочитав лекцію для українських ветеранів. Це відбувалося в рамках освітньої програми руху "ЧЕСНО".
Про це Садовий повідомив у Facebook.
Робота з ветеранами
Мер міста зазначив, що сьогодні з самого ранку тривала робота з ветеранами. Рух "ЧЕСНО" придумав освітню програму, в рамках якої Садовий прочитав лекцію для наших захисників
"І це, як завжди, взаємообмін. Після таких зустрічей виходиш іншою людиною. Дякую!" — написав він.
Раніше Садовий показав ялинку із шевронів військових, які виконують бойові завдання на фронті.
Також нещодавно міська влада Львова запросила волонтерів на різдвяну екскурсію містом.
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