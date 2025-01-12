Садовий прочитав лекцію для ветеранів — фото

Андрій Садовий. Фото: Facebook/Андрій Садовий

У Львові в неділю, 12 січня, мер Андрій Садовий прочитав лекцію для українських ветеранів. Це відбувалося в рамках освітньої програми руху "ЧЕСНО".

Про це Садовий повідомив у Facebook.

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Робота з ветеранами

Мер міста зазначив, що сьогодні з самого ранку тривала робота з ветеранами. Рух "ЧЕСНО" придумав освітню програму, в рамках якої Садовий прочитав лекцію для наших захисників

Андрій Садовий з ветеранами. Фото: Facebook/Андрій Садовий

"І це, як завжди, взаємообмін. Після таких зустрічей виходиш іншою людиною. Дякую!" — написав він.

Скриншот допису Садового

Раніше Садовий показав ялинку із шевронів військових, які виконують бойові завдання на фронті.

Також нещодавно міська влада Львова запросила волонтерів на різдвяну екскурсію містом.