Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Садовый похвастался фото с ветеранами arrow

Садовый похвастался фото с ветеранами

12 января 2025 15:02
Евгения Брюховецкая - редактор
Садовый прочитал лекцию для ветеранов - фото
Андрей Садовый. Фото: Facebook/Андрей Садовый
Евгения Брюховецкая - редактор

В Львове в воскресенье, 12 января, мэр Андрей Садовый прочитал лекцию для украинских ветеранов. Это происходило в рамках образовательной программы движения "ЧЕСНО".

Об этом Садовый сообщил в Facebook.

Читайте также:

Работа с ветеранами

Мэр города отметил, что сегодня с самого утра продолжалась работа с ветеранами. Движение "ЧЕСНО" придумало образовательную программу, в рамках которой Садовый прочитал лекцию для наших защитников

Садовой провел лекцию для ветеранов в рамках образовательной программы
Андрей Садовый с ветеранами. Фото: Facebook/Андрей Садовый

"И это, как всегда, взаимообмен. После таких встреч выходишь другим человеком", — написал он.

null
Скриншот поста Садового

Ранее Садовый показал елку из шевронов военных, которые выполняют боевые задачи на фронте.

Также недавно городские власти Львова пригласили волонтеров на рождественскую экскурсию по городу.

ВСУ Львов ветераны военные Андрей Садовый

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:05 Плен и равнодушие убивают — акция поддержки в центре Одессы

16:01 Силы обороны проинформировали о ситуации в Часовом Яру

15:46 Военный 25-й ОПДБр "Вітер" объяснил, как изменилась война

15:32 Мужчин какого возраста больше всего на фронте — исследование

15:22 Лебеди заполонили понтонную переправу под Одессой — фоторепортаж

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:11 Помощь безработным в 2025 году — как изменились выплаты

15:11 Предупреждение об опасности — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:02 Садовый похвастался фото с ветеранами

14:56 Во Львове состоялся фестиваль фольклора — фоторепортаж

14:50 Одесчина среди лидеров по площади проданных земель в прошлом году

16:05 Плен и равнодушие убивают — акция поддержки в центре Одессы

16:01 Силы обороны проинформировали о ситуации в Часовом Яру

15:46 Военный 25-й ОПДБр "Вітер" объяснил, как изменилась война

15:32 Мужчин какого возраста больше всего на фронте — исследование

15:22 Лебеди заполонили понтонную переправу под Одессой — фоторепортаж

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:11 Помощь безработным в 2025 году — как изменились выплаты

15:11 Предупреждение об опасности — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:02 Садовый похвастался фото с ветеранами

14:56 Во Львове состоялся фестиваль фольклора — фоторепортаж

14:50 Одесчина среди лидеров по площади проданных земель в прошлом году

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году