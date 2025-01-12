Садовый прочитал лекцию для ветеранов - фото

Садовый похвастался фото с ветеранами
В Львове в воскресенье, 12 января, мэр Андрей Садовый прочитал лекцию для украинских ветеранов. Это происходило в рамках образовательной программы движения "ЧЕСНО".
Об этом Садовый сообщил в Facebook.
Работа с ветеранами
Мэр города отметил, что сегодня с самого утра продолжалась работа с ветеранами. Движение "ЧЕСНО" придумало образовательную программу, в рамках которой Садовый прочитал лекцию для наших защитников
"И это, как всегда, взаимообмен. После таких встреч выходишь другим человеком", — написал он.
Ранее Садовый показал елку из шевронов военных, которые выполняют боевые задачи на фронте.
Также недавно городские власти Львова пригласили волонтеров на рождественскую экскурсию по городу.
Читайте Новини.LIVE!