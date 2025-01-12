Садовый прочитал лекцию для ветеранов - фото

Андрей Садовый. Фото: Facebook/Андрей Садовый

В Львове в воскресенье, 12 января, мэр Андрей Садовый прочитал лекцию для украинских ветеранов. Это происходило в рамках образовательной программы движения "ЧЕСНО".

Об этом Садовый сообщил в Facebook.

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Работа с ветеранами

Мэр города отметил, что сегодня с самого утра продолжалась работа с ветеранами. Движение "ЧЕСНО" придумало образовательную программу, в рамках которой Садовый прочитал лекцию для наших защитников

Андрей Садовый с ветеранами. Фото: Facebook/Андрей Садовый

"И это, как всегда, взаимообмен. После таких встреч выходишь другим человеком", — написал он.

Скриншот поста Садового

Ранее Садовый показал елку из шевронов военных, которые выполняют боевые задачи на фронте.

Также недавно городские власти Львова пригласили волонтеров на рождественскую экскурсию по городу.