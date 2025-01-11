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Садовий зіграє на гуцульській дримбі, але попросив дещо натомість

11 січня 2025 12:10
Ольга Антоновська - редактор
Садовий зіграє на гуцульській дримбі, але за однієї умови
Андрій Садовий показує гуцульську дримбу. Фото: Facebook/Андрій Садовий
Ольга Антоновська - редактор

Мер Львова Андрій Садовий показав, який вигляд має справжня гуцульська дримба. Очільник міста навіть пообіцяв зіграти на ній, щоправда, за однієї умови.

Про це Андрій Садовий написав на своїй сторінці у Facebook.

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Як зазначив Садовий, він має справжній скарб — гуцульську дримбу. Мер пообіцяв зіграти на цьому музичному інструменті, записати відео й опублікувати в мережі після закриття збору на 100 тис. грн для українських захисників.

"Сума немаленька, але якщо кожен закине по 100 гривень, ми разом закриємо банку. А я зіграю на дримбі й оприлюдню тут відео", — написав Садовий.

Андрій Садовий пообіцяв зіграти на дримбі
Допис Андрія Садового. Фото: скриншот

На момент написання цього матеріалу збір вже закрили. Українці зібрали для оборонців понад 144 тисячі гривень. Тож, ймовірно, найближчим часом Садовий опублікує обіцяне відео.

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Розбита банка збору. Фото: скриншот

Нагадаємо, мер Льова Андрій Садовий вручив п'ятьом дітям-сиротам ключі від квартир. Тепер вони матимуть власне житло.

У Львові міська влада запросила волонтерів на різдвяну екскурсію містом. Мова йде про тих львів'ян, які протягом року допомагали війську.

ЗСУ Львів музика Андрій Садовий донат

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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