Садовый сыграет на гуцульской дрымбе, но при одном условии

Андрей Садовый показывает гуцульскую дрымбу. Фото: Facebook/Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый показал, как выглядит настоящая гуцульская дрымба. Глава города даже пообещал сыграть на ней, правда, при одном условии.

Об этом Андрей Садовый написал на своей странице в Facebook.

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Мэр Львова сыграет на дрымбе

Как отметил Садовый, он имеет настоящее сокровище — гуцульскую дрымбу. Мэр пообещал сыграть на этом музыкальном инструменте, записать видео и опубликовать в сети после закрытия сбора на 100 тыс. грн для украинских защитников.

"Сумма немаленькая, но если каждый забросит по 100 гривен, мы вместе закроем банку. А я сыграю на дрымбе и обнародую здесь видео", — написал Садовый.

Приложение Андрея Садового. Фото: скриншот

На момент написания этого материала сбор уже закрыли. Украинцы собрали для защитников более 144 тысяч гривен. Поэтому, вероятно, в ближайшее время Садовый опубликует обещанное видео.

Разбита банка сбора. Фото: скриншот

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый вручил пятерым детям-сиротам ключи от квартир. Теперь они будут иметь собственное жилье.

Во Львове городские власти принласили волонтеров на рождественскую экскурсию по городу. Речь идет о тех львовянах, которые в течение года помогали армии.