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Садовый сыграет на гуцульской дрымбе, но попросил кое-что взамен

11 января 2025 12:10
Ольга Антоновская - редактор
Садовый сыграет на гуцульской дрымбе, но при одном условии
Андрей Садовый показывает гуцульскую дрымбу. Фото: Facebook/Андрей Садовый
Ольга Антоновская - редактор

Мэр Львова Андрей Садовый показал, как выглядит настоящая гуцульская дрымба. Глава города даже пообещал сыграть на ней, правда, при одном условии.

Об этом Андрей Садовый написал на своей странице в Facebook.

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Как отметил Садовый, он имеет настоящее сокровище — гуцульскую дрымбу. Мэр пообещал сыграть на этом музыкальном инструменте, записать видео и опубликовать в сети после закрытия сбора на 100 тыс. грн для украинских защитников.

"Сумма немаленькая, но если каждый забросит по 100 гривен, мы вместе закроем банку. А я сыграю на дрымбе и обнародую здесь видео", — написал Садовый.

Андрей Садовый пообещал сыграть на дрымбе
Приложение Андрея Садового. Фото: скриншот

На момент написания этого материала сбор уже закрыли. Украинцы собрали для защитников более 144 тысяч гривен. Поэтому, вероятно, в ближайшее время Садовый опубликует обещанное видео.

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Разбита банка сбора. Фото: скриншот

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый вручил пятерым детям-сиротам ключи от квартир. Теперь они будут иметь собственное жилье.

Во Львове городские власти принласили волонтеров на рождественскую экскурсию по городу. Речь идет о тех львовянах, которые в течение года помогали армии.

ВСУ Львов музыка Андрей Садовый донат

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12:44 В Черном море произошел новый выброс нефтепродуктов из танкера РФ

12:41 Военные ВСУ ликвидировали атаку "Шахедов" на востоке — видео

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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