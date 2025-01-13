Мэр Львова Андрей Садовый в декабре заработал 81 тысячу гривен

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Объединение общин

В декабре мэр Львова Андрей Садовый в качестве зарплаты получил 81 тысячу гривен. При этом после уплаты налогов и военного сбора чистый доход составил 62 435 гривен.

Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета в понедельник, 13 января.

Читайте также:

Сколько заработал мэр Львова в декабре

В декабре 2024 года Садовому насчитали 81 085,49 грн заработной платы. В частности, в эту сумму вошли следующие выплаты:

должностной оклад — 22 099,86 грн;

доплата за ранг — 689,33 грн;

надбавка за выслугу лет — 6 836,75 грн;

надбавка за высокие достижения в труде — 14 812,97 грн;

доплата за работу с тайными документами — 2 209,98 грн;

премия — 23 108,24 грн;

зарплата за время пребывания в командировке — 11 219,35 грн.

индексация — 109,01 грн.

Из этой суммы Садовый уплатил 18 649,66 гривны налогов, военного сбора и получил чистый доход в размере 62 435,83 гривны.

Раньше мы писали, что Садовый прочитал лекцию для украинских ветеранов. Это происходило в рамках образовательной программы движения "ЧЕСТНО".

Садовый показал, как выглядит настоящая гуцульская дрымба. Глава города даже пообещал сыграть на ней, правда, он назвал условие — это произойдет только после закрытия сбора на 100 тыс. грн для украинских защитников.