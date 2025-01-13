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Мэр Львова Садовый в декабре заработал 81 тысячу гривен

13 января 2025 23:04
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Мэр Львова Андрей Садовый в декабре заработал 81 тысячу гривен
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Объединение общин
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В декабре мэр Львова Андрей Садовый в качестве зарплаты получил 81 тысячу гривен. При этом после уплаты налогов и военного сбора чистый доход составил 62 435 гривен.

Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета в понедельник, 13 января.

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В декабре 2024 года Садовому насчитали 81 085,49 грн заработной платы. В частности, в эту сумму вошли следующие выплаты:

  • должностной оклад — 22 099,86 грн;
  • доплата за ранг — 689,33 грн;
  • надбавка за выслугу лет — 6 836,75 грн;
  • надбавка за высокие достижения в труде — 14 812,97 грн;
  • доплата за работу с тайными документами — 2 209,98 грн;
  • премия — 23 108,24 грн;
  • зарплата за время пребывания в командировке — 11 219,35 грн.
  • индексация — 109,01 грн.

Из этой суммы Садовый уплатил 18 649,66 гривны налогов, военного сбора и получил чистый доход в размере 62 435,83 гривны.

Раньше мы писали, что Садовый прочитал лекцию для украинских ветеранов. Это происходило в рамках образовательной программы движения "ЧЕСТНО".

Садовый показал, как выглядит настоящая гуцульская дрымба. Глава города даже пообещал сыграть на ней, правда, он назвал условие — это произойдет только после закрытия сбора на 100 тыс. грн для украинских защитников.

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