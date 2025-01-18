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У Садового показали, как модернизировали светофоры во Львове

18 января 2025 13:01
Анастасия Постоенко - Редактор
На Лычаковской во Львове модернизировали светофор возле Энзима
Обновленные светофоры во Львове. Фото: Львовавтодор
Анастасия Постоенко - Редактор

В Львове специалисты ЛКП "Львовавтодор" завершили модернизацию светофорного объекта на улице Лычаковской возле "Энзима". Там установили современный дорожный контроллер, настроили адаптивный режим управления сигналами светофора, а также вмонтировали блок бесперебойного питания.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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Работники Львовавтодора рассказали, что предыдущий контроллер, который часто выходил из строя, заменили на новый. Он способен оперативно сигнализировать Центру управления движением о возможных неисправностях.

Светофоры Львов Энзим
Новые светофоры. Фото: ЛКП "Львовавтодор"

В случае проблем с видеодетекторами оператор сможет удаленно перевести светофор в жесткий режим управления, чтобы избежать заторов. Также установленный блок бесперебойного питания обеспечит непрерывную работу светофора даже во время отключений электроэнергии.

"В этом году мы продолжаем масштабную замену устаревших дорожных контроллеров. Это позволяет оптимизировать работу светофоров и внедрять современные режимы регулирования. Также уже на финишной прямой обеспечение резервным питанием всех светофоров в нашем городе. По состоянию на сейчас запитано 164 светофорных объекта, что составляет более 96%",  отметил директор ЛКП "Львовавтодор" Николай Власюк.

Львов светофор Энзим
Новый светофор на Лычаковской. Фото: ЛКП "Львовавтотранс"

Как теперь работает обновленный светофор на Лычаковской во Львове

Зеленый свет для движения по ул. Лычаковской отныне будет гореть постоянно, если детекторы не фиксируют транспорт на выезде из "Энзима" или не активируется кнопка вызова пешеходной фазы. При наличии транспорта на выезде из "Энзима" включается красный свет для ул. Лычаковской, а для выезда из "Энзима" и перехода пешеходов — зеленый сигнал.

Если активируется кнопка вызова пешеходной фазы, а транспорта на выезде из "Энзима" нет, включается зеленый свет только для пешеходов.

Для безопасного поворота служебного транспорта "Энзима" установлен детектор, активирующийся, если автомобиль стоит перед стоп-линией более 6 секунд. В таком случае для встречного транспорта включается красный свет, что позволяет безопасный левый поворот.

Напомним, недавно Андрей Садовый сообщил об открытии трех учебных центров, где львовяне могут освоить редкие профессии.

Также стало известно, какую сумму премии выписал Андрей Садовый чиновнице Львовского городского совета Инне Свистун.

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