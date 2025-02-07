Андрій Садовий закликав ліквідувати штрафмайданчик Нацполіції у Львові

Андрій Садовий. Фото: 24 канал

Мер Львова Андрій Садовий закликав вирішити проблему існування масштабного штрафмайданчика Національної поліції, який було облаштовано на території міста. Він зазначив, що всі автомобілі можуть бути корисними на фронті.

Про це Садовий написав на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 7 лютого.

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"У соцмережах поширюють відео зі штрафмайданчика Національної поліції України, облаштованого у Львові. Він заповнений пікапами, які перебувають під слідством. Пояснюю, цей майданчик не є комунальним, і місто не має жодного відношення до цих автомобілів!", — заявив Садовий.

Міський глава також повідомив, що написав звернення до глави МВС України Ігоря Клименка з ініціативою пришвидшити експертизу транспортних засобів та розгляд кримінальних проваджень, де вони фігурують як докази. Це допоможе якнайшвидше повернути ці автомобілі на фронт.

Садовий також зазначив, що якщо для проведення таких дій варто змінити законодавство, то це варто зробити.

"Не може бути так, що в країні, де військові та волонтери щодня збирають гроші, щоб придбати авто, десь на штрафмайданчику вони перетворюються на брухт!", — переконаний мер.

Штрафмайданчик у Львові. Фото: Telegram Садового

Раніше ми повідомляли, що Садовий пояснив, чому у Львові і досі не побудувати сміттєпереробний завод. Нагадаємо, у Львові планують масштабно реформувати поліклініку та закупити туди додаткове обладнання.