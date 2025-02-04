Мер Львова Андрій Садовий назвав заробітки кота у міській раді

Мер Львова Андрій Садовий тримає кота Левчика. Фото: соцмережі

Кіт Левчик, який мешкає в будівлі Львівської міської ради, теж отримує гроші. Тварина заробляє до двох тисяч гривень у найуспішніші дні завдяки рекламі.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий в інтерв'ю виданню "Твоє місто".

Читайте також:

Кіт Левчик заробляє гроші та витрачає їх на благодійність

Кіт Левчик. Фото: ЛМР

За його словами, Левчик має 22 тисячі підписників на своїй сторінці та використовує її для розміщення рекламних матеріалів. Всі отримані кошти спрямовуються на допомогу безпритульним тваринам. Окрім цього, кіт став справжнім амбасадором Львова, адже має світлини з такими відомими постатями, як Борис Джонсон, Девід Камерон, президент Хорватії та міністри різних урядів.

Селфі Андрія Садового з котом Левчиком. Фото: соцмережі

"У хороші дні має до двох тисяч гривень донатами на рекламу. На своїй сторінці має 22 тисячі підписників і продає рекламу. Усі кошти він витрачає на підтримку бездомних котиків і песиків. До того ж, це велика промоція. Хто в нас в Україні має фотографію з Джонсоном, Камероном, президентом Хорватії чи з міністрами різних урядів? Кіт Левчик має, і це дуже важка праця. Попробуйте на руках посидіти, помуркати", — сказав Андрій Садовий.

Міський голова навіть припустив, що Левчик може заробляти більше, ніж він сам.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Садовий висловився з приводу проведення виборів в Україні та Львові.

Також стало відомо, що у Львові реформують одну із поліклінік.