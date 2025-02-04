Мэр Львова Андрей Садовый назвал заработки кота в городском совете

Мэр Львова Андрей Садовый держит кота Левчика. Фото: соцсети

Кот Левчик, который живет в здании Львовского городского совета, тоже получает деньги. Животное зарабатывает до двух тысяч гривен в самые успешные дни благодаря рекламе.

Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый в интервью изданию "Твой город".

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Кот Левчик. Фото: ЛГС

По его словам, Левчик имеет 22 тысячи подписчиков на своей странице и использует ее для размещения рекламных материалов. Все полученные средства направляются на помощь бездомным животным. Кроме этого, кот стал настоящим послом Львова, ведь имеет фотографии с такими известными фигурами, как Борис Джонсон, Дэвид Камерон, президент Хорватии и министры различных правительств.

Селфи Андрея Садового с котом Левчиком. Фото: соцсети

"В хорошие дни имеет до двух тысяч гривен донатами на рекламу. На своей странице имеет 22 тысячи подписчиков и продает рекламу. Все средства он тратит на поддержку бездомных котиков и собачек. К тому же это большое продвижение. Кто у нас в Украине имеет фотографию с Джонсоном, Камероном, президентом Хорватии или с министрами различных правительств? Кот Левчик имеет, и это очень тяжелый труд. Попробуйте на руках посидеть, помурчать", — сказал Андрей Садовый.

Городской голова даже предположил, что Левчик может зарабатывать больше, чем он сам.

Напомним, недавно Андрей Садовый высказался по поводу проведения выборов в Украине и Львове.

Также стало известно, что во Львове реформируют одну из поликлиник.