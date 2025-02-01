Вибори у Львові — чи готується Андрій Садовий

Садовий відповів, чи готується до наступних виборів мера
Мер Львова Андрій Садовий розповів, чи готується до ймовірних виборів. Він зазначив, що воєнний стан забороняє їх проводити.
Відповідь на це питання Андрій Садовий дав в інтервʼю "Твоє місто".
Вибори у Львові
Садовий наголосив, що закон зобовʼязує проводити вибори регулярно, однак воєнний стан — забороняє.
За його словами, між керівниками парламентських фракцій підписаний меморандум, що вибори в Україні можуть відбуватися через шість місяців після завершення воєнного стану. Наразі невідомо, коли це буде.
Садовий підкреслив, що ймовірність проведення виборів цього року — невисока. Причиною він назвав серйозну напругу на фронті.
"Бачите риторику того ж Трампа, який сказав "за один день", потім "за якийсь час", зараз це все трохи відсувається. Він уже обійняв посаду і починає розуміти глибину проблеми. Для країни-агресора це війна за виживання. Програвши війну з Україною, Росія має шанс розпастися на дуже багато незалежних країн. Вони це прекрасно розуміють. Для нас це боротьба за існування як нації. Ми повинні стояти до кінця", — наголосив Садовий.
Він зазначив, що наразі питання політики в Україні закидають російські окупанти, які намагаються маніпулювати людьми. За словами мера Львова, наразі є одна партія — український народ.
"І про жодні вибори я принципово не хочу говорити. Це буде шкодити і місту, і державі", — додав він.
Нагадаємо, Львівська громада висловила готовність тимчасово прийняти на зберігання культурні пам’ятки з прифронтових міст.
Раніше Садовий анонсував появу нових 45 автобусів у місті. Транспорт профінансує Європейський інвестиційний банк.
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