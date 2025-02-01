Вибори у Львові — чи готується Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: "Твоє місто"

Мер Львова Андрій Садовий розповів, чи готується до ймовірних виборів. Він зазначив, що воєнний стан забороняє їх проводити.

Відповідь на це питання Андрій Садовий дав в інтервʼю "Твоє місто".

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Садовий наголосив, що закон зобовʼязує проводити вибори регулярно, однак воєнний стан — забороняє.

За його словами, між керівниками парламентських фракцій підписаний меморандум, що вибори в Україні можуть відбуватися через шість місяців після завершення воєнного стану. Наразі невідомо, коли це буде.

Садовий підкреслив, що ймовірність проведення виборів цього року — невисока. Причиною він назвав серйозну напругу на фронті.

"Бачите риторику того ж Трампа, який сказав "за один день", потім "за якийсь час", зараз це все трохи відсувається. Він уже обійняв посаду і починає розуміти глибину проблеми. Для країни-агресора це війна за виживання. Програвши війну з Україною, Росія має шанс розпастися на дуже багато незалежних країн. Вони це прекрасно розуміють. Для нас це боротьба за існування як нації. Ми повинні стояти до кінця", — наголосив Садовий.

Він зазначив, що наразі питання політики в Україні закидають російські окупанти, які намагаються маніпулювати людьми. За словами мера Львова, наразі є одна партія — український народ.

"І про жодні вибори я принципово не хочу говорити. Це буде шкодити і місту, і державі", — додав він.

Нагадаємо, Львівська громада висловила готовність тимчасово прийняти на зберігання культурні пам’ятки з прифронтових міст.

Раніше Садовий анонсував появу нових 45 автобусів у місті. Транспорт профінансує Європейський інвестиційний банк.