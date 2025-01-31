У Садового заявили про готовність зберігати пам’ятки з прифронтових міст

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: "Українська правда"

Львівська громада заявила про готовність прийняти на тимчасове зберігання памʼятки культури з прифронтових міст. Йдеться про ті, які щоденно зазнають обстрілів.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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Керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко заявив, що відповідну ухвалу затвердили на пленарному засіданні. За його словами, після перемоги України об’єкти повернуть назад.

"Спершу з представниками прифронтових громад створимо перелік обʼєктів культурної спадщини, які можуть перебувати під загрозою знищення внаслідок ведення активних бойових дій. Наступним кроком стане розробка дорожньої карти, яка дозволить зберегти та захистити ці обʼєкти, експонувати їх у Львові під час війни, а по завершенню бойових дій — передати громадам назад", — йдеться у повідомленні.

Бойко зазначив, що завдяки цьому Львів стане містом, яке надасть майданчик і поділиться своїми ресурсами задля збереження українського національного культурного надбання з прифронтових територій.

Нагадаємо, у Львові поліклініка №4 першою трансформується у клініко-діагностичний центр.

Також Львів отримає 45 нових автобусів завдяки фінансуванню Європейського інвестиційного банку.