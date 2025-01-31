У Садового заявили о готовности сохранять памятники из прифронтовых городов

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: "Украинская правда"

Львовская громада заявила о готовности принять на временное хранение памятники культуры из прифронтовых городов. Речь идет о тех, которые ежедневно подвергаются обстрелам.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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Управляющий делами исполкома ЛГС Евгений Бойко заявил, что соответствующее постановление утвердили на пленарном заседании. По его словам, после победы Украины объекты вернут обратно.

"Сначала с представителями прифронтовых громад создадим перечень объектов культурного наследия, которые могут находиться под угрозой уничтожения в результате ведения активных боевых действий. Следующим шагом станет разработка дорожной карты, которая позволит сохранить и защитить эти объекты, экспонировать их во Львове во время войны, а по завершении боевых действий — передать громадам обратно", — говорится в сообщении.

Бойко отметил, что благодаря этому Львов станет городом, который предоставит площадку и поделится своими ресурсами для сохранения украинского национального культурного достояния с прифронтовых территорий.

Напомним, во Львове поликлиника №4 первой трансформируется в клинико-диагностический центр.

Также Львов получит 45 новых автобусов благодаря финансированию Европейского инвестиционного банка.