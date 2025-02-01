Выборы во Львове — готовится ли Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: "Твоє місто"

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, готовится ли к вероятным выборам. Он отметил, что военное положение запрещает их проводить.

Ответ на этот вопрос Андрей Садовый дал в интервью "Твоє місто".

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Садовый отметил, что закон обязывает проводить выборы регулярно, однако военное положение — запрещает.

По его словам, между руководителями парламентских фракций подписан меморандум, что выборы в Украине могут проходить через шесть месяцев после завершения военного положения. Пока неизвестно, когда это будет.

Садовый подчеркнул, что вероятность проведения выборов в этом году — невысокая. Причиной он назвал серьезное напряжение на фронте.

"Видите риторику того же Трампа, который сказал "за один день", потом "за какое-то время", сейчас это все немного отодвигается. Он уже занял должность и начинает понимать глубину проблемы. Для страны-агрессора это война за выживание. Проиграв войну с Украиной, Россия имеет шанс распасться на очень много независимых стран. Они это прекрасно понимают. Для нас это борьба за существование как нации. Мы должны стоять до конца", — подчеркнул Садовый.

Он отметил, что сейчас вопрос политики в Украине забрасывают российские оккупанты, которые пытаются манипулировать людьми. По словам мэра Львова, сейчас есть одна партия — украинский народ.

"И ни о каких выборах я принципиально не хочу говорить. Это будет вредить и городу, и государству", — добавил он.

Напомним, Львовская громада выразила готовность временно принять на хранение культурные памятники из прифронтовых городов.

Ранее Садовый анонсировал появление новых 45 автобусов в городе. Транспорт профинансирует Европейский инвестиционный банк.