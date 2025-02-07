Андрей Садовый призвал ликвидировать штрафплощадку Нацполиции во Львове

Андрей Садовый. Фото: 24 канал

Мэр Львова Андрей Садовый призвал решить проблему существования масштабной штрафплощадки Национальной полиции, которая была обустроена на территории города. Он отметил, что все автомобили могут быть полезными на фронте.

Об этом Садовый написал на своей странице в Telegram в пятницу, 7 февраля.

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"В соцсетях распространяют видео со штрафплощадки Национальной полиции Украины, обустроенной во Львове. Она заполнена пикапами, которые находятся под следствием. Объясняю, эта площадка не является коммунальной, и город не имеет никакого отношения к этим автомобилям!", — заявил Садовый.

Городской глава также сообщил, что написал обращение к главе МВД Украины Игорю Клименко с инициативой ускорить экспертизу транспортных средств и рассмотрение уголовных производств, где они фигурируют как доказательства. Это поможет как можно быстрее вернуть эти автомобили на фронт.

Садовый также отметил, что если для проведения таких действий стоит изменить законодательство, то это стоит сделать.

"Не может быть так, что в стране, где военные и волонтеры ежедневно собирают деньги, чтобы приобрести авто, где-то на штрафплощадке они превращаются в металлолом!", — убежден мэр.

Штрафплощадка во Львове. Фото: Telegram Садового

Ранее мы сообщали, что Садовый объяснил, почему во Львове до сих пор не построить мусороперерабатывающий завод. Напомним, во Львове планируют масштабно реформировать поликлинику и закупить туда дополнительное оборудование.