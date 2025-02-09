Зарплата Садового — сколько получил мэр Львова в январе

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Дивись.info

Во Львовском горсовете обнародовали зарплаты городского головы Андрея Садового, а также его заместителей. Речь идет о суммах, которые чиновники получили в январе 2025 года.

Об этом пишет издание "Твоє Місто" в субботу, 8 февраля.

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Какую зарплату получил Садовый в январе

Отмечается, что мэр Львова Андрей Садовый за январь получил 81 394 грн зарплаты. Из этих средств 32 024 грн — премия.

Первый заместитель городского головы — заместитель городского головы по экономическому развитию Андрей Москаленко получил в прошлом месяце 66 814 грн. Его премировали на 22 560 грн, а также Москаленко получил 26 858 грн надбавки за высокие достижения в труде.

Известно и о зарплате заместителя городского головы Львова по градостроительству Любомира Зубача. В январе ему начислили общую сумму — 130 208 грн. Из них — 26 819 гривен премии, а также 25 787 грн надбавки за высокие достижения в труде.

Премировали в январе на 15 035 грн заместителя городского головы по вопросам международного сотрудничества Сергея Кираля. Кроме того, он получил 14 456 грн надбавки за высокие достижения в труде составляет. Его зарплата в январе составляет 68 419 грн.

Получил премию в прошлом месяце и управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко — 21 196 грн. Надбавка за высокие достижения в труде — 24 646 гривен. В общем Бойко получил зарплату в январе в размере 61 863 грн.

Заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ирина Кулинич получила 60 797 грн. Ее начислили 20 470 грн премии.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что в городе продолжаются работы по созданию мусороперерабатывающего завода. Процесс затянулся, но на это есть причины, пояснил глава города.

Также во Львовском городском совете информировали о том, что планируют реформировать поликлинику №4 на Сыхове. В заведении должны переоборудовать первый этаж, чтобы он стал безбарьерным, а также обновят оборудование.