У Львові Садовий зустрівся з британськими парламентарями

Садовий обговорив співпрацю з британськими членами парламенту
Мер Львова Андрій Садовий зустрівся з 14-ма британськими членами парламенту. Зокрема, вони обговорили співпрацю.
Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook у суботу, 22 лютого.
Зустріч Садового з членами парламенту Британії
"Від імені британського народу політики залишили в книзі гостей послання про наміри збільшення військової підтримки для України", — розповів Садовий.
Сторони обговорили співпрацю, зустріч із королем Чарльзом III та розвиток екосистеми людяності UNBROKEN.
Садовий зазначив, що Британія залишається надійним партнером України.
Нагадаємо, Садовий заробив 81 394 грн у січні, з яких 32 024 грн становила премія. Такі дані оприлюднили в Львівській міськраді.
Також Садовий зазначив, що будівництво сміттєпереробного заводу у Львові триває, проте є фактори, які уповільнюють цей процес.
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