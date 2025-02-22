У Львові Садовий зустрівся з британськими парламентарями

Мер Львова Андрій Садовий та британські члени парламенту. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Мер Львова Андрій Садовий зустрівся з 14-ма британськими членами парламенту. Зокрема, вони обговорили співпрацю.

Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook у суботу, 22 лютого.

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"Від імені британського народу політики залишили в книзі гостей послання про наміри збільшення військової підтримки для України", — розповів Садовий.

Сторони обговорили співпрацю, зустріч із королем Чарльзом III та розвиток екосистеми людяності UNBROKEN.

Садовий зазначив, що Британія залишається надійним партнером України.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, Садовий заробив 81 394 грн у січні, з яких 32 024 грн становила премія. Такі дані оприлюднили в Львівській міськраді.

Також Садовий зазначив, що будівництво сміттєпереробного заводу у Львові триває, проте є фактори, які уповільнюють цей процес.