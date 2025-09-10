Массированный обстрел Украины 10 сентября - последствия прилетов во Львове

Руины помещения. Фото: Андрей Садовый

Городской глава Львова Андрей Садовый сообщил о ночной атаке России на город. В частности, российские войска запустили около 60 дронов "Шахедов" и более десяти ракет.

Об этом Андрей Садовый сообщил на своем канале в Telegram.

По словам мэра, благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны удалось предотвратить масштабные разрушения. Во Львове никто не пострадал. Также целыми остались и дома гражданских.

Руины склада. Фото: Андрей Садовый

В то же время обломки сбитых воздушных целей упали на территорию одного из гражданских складов на улице Авиационной.

Уничтожено имущество, которое хранили на складе. Фото: Андрей Садовый

Разрушения на складе. Фото: Андрей Садовый

Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб.

Напомним, в Житомирской области погиб человек в результате российского массированного удара, есть значительные разрушения.

Кроме того, в Хмельницкой области Россия уничтожила швейную гражданскую фабрику. Также в Винницкой области под ударом оказалось промышленное предприятие, там до сих пор тушат пожар и ликвидируют последствия.

Тем временем в Польше фиксируют последствия атаки России. Беспилотники нарушили воздушное пространство страны, а обломки повредили жилой дом.