Массированный обстрел Украины 10 сентября - последствия прилетов во Львове

Садовый показал последствия атаки России по Львову — фото
Городской глава Львова Андрей Садовый сообщил о ночной атаке России на город. В частности, российские войска запустили около 60 дронов "Шахедов" и более десяти ракет.
Об этом Андрей Садовый сообщил на своем канале в Telegram.
Россия массированно атаковала Львов и область
По словам мэра, благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны удалось предотвратить масштабные разрушения. Во Львове никто не пострадал. Также целыми остались и дома гражданских.
В то же время обломки сбитых воздушных целей упали на территорию одного из гражданских складов на улице Авиационной.
Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб.
Напомним, в Житомирской области погиб человек в результате российского массированного удара, есть значительные разрушения.
Кроме того, в Хмельницкой области Россия уничтожила швейную гражданскую фабрику. Также в Винницкой области под ударом оказалось промышленное предприятие, там до сих пор тушат пожар и ликвидируют последствия.
Тем временем в Польше фиксируют последствия атаки России. Беспилотники нарушили воздушное пространство страны, а обломки повредили жилой дом.
