Главная Львов Садовый показал последствия атаки России по Львову — фото

Садовый показал последствия атаки России по Львову — фото

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 10:20
Массированный обстрел Украины 10 сентября - последствия прилетов во Львове
Руины помещения. Фото: Андрей Садовый

Городской глава Львова Андрей Садовый сообщил о ночной атаке России на город. В частности, российские войска запустили около 60 дронов "Шахедов" и более десяти ракет.

Об этом Андрей Садовый сообщил на своем канале в Telegram.

Читайте также:

Россия массированно атаковала Львов и область

По словам мэра, благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны удалось предотвратить масштабные разрушения. Во Львове никто не пострадал. Также целыми остались и дома гражданских.

Львів атака 10 вересня
Руины склада. Фото: Андрей Садовый

В то же время обломки сбитых воздушных целей упали на территорию одного из гражданских складов на улице Авиационной.

обстріли львова
Уничтожено имущество, которое хранили на складе. Фото: Андрей Садовый
Львів обстріл 10 вересня
Разрушения на складе. Фото: Андрей Садовый

Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб.

Напомним, в Житомирской области погиб человек в результате российского массированного удара, есть значительные разрушения.

Кроме того, в Хмельницкой области Россия уничтожила швейную гражданскую фабрику. Также в Винницкой области под ударом оказалось промышленное предприятие, там до сих пор тушат пожар и ликвидируют последствия.

Тем временем в Польше фиксируют последствия атаки России. Беспилотники нарушили воздушное пространство страны, а обломки повредили жилой дом.

Львов беспилотники обстрелы война в Украине ракетный удар
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
