Масований обстріл України 10 вересня — наслідки прильотів у Львові

Садовий показав наслідки атаки Росії по Львову — фото
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про нічну атаку Росії на місто. Зокрема, російські війська запустили близько 60 дронів "Шахедів" і понад десять ракет.
Про це Андрій Садовий повідомив на своєму каналі у Telegram.
Росія масовано атакувала Львів та область
За словами мера, завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони вдалося запобігти масштабним руйнуванням. У Львові ніхто не постраждав. Також цілими залишились і будинки цивільних.
Водночас уламки збитих повітряних цілей впали на територію одного з цивільних складів на вулиці Авіаційній.
Наразі фахівці оцінюють завдані збитки.
Нагадаємо, у Житомирській області загинула людина внаслідок російського масованого удару, є значні руйнування.
Окрім того, на Хмельниччині Росія знищила швейну цивільну фабрику. Також у Вінницькій області під ударом опинилося промислове підприємство, там досі гасять пожежу та ліквідовують наслідки.
Тим часом у Польщі фіксують наслідки атаки Росії. Безпілотники порушили повітряний простір країни, а уламки пошкодили житловий будинок.
