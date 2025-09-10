Масований обстріл України 10 вересня — наслідки прильотів у Львові

Руїни приміщення. Фото: Андрій Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про нічну атаку Росії на місто. Зокрема, російські війська запустили близько 60 дронів "Шахедів" і понад десять ракет.

Про це Андрій Садовий повідомив на своєму каналі у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Росія масовано атакувала Львів та область

За словами мера, завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони вдалося запобігти масштабним руйнуванням. У Львові ніхто не постраждав. Також цілими залишились і будинки цивільних.

Руїни складу. Фото: Андрій Садовий

Водночас уламки збитих повітряних цілей впали на територію одного з цивільних складів на вулиці Авіаційній.

Знищене майно, яке зберігали на складі. Фото: Андрій Садовий

Руйнування на складі. Фото: Андрій Садовий

Наразі фахівці оцінюють завдані збитки.

Нагадаємо, у Житомирській області загинула людина внаслідок російського масованого удару, є значні руйнування.

Окрім того, на Хмельниччині Росія знищила швейну цивільну фабрику. Також у Вінницькій області під ударом опинилося промислове підприємство, там досі гасять пожежу та ліквідовують наслідки.

Тим часом у Польщі фіксують наслідки атаки Росії. Безпілотники порушили повітряний простір країни, а уламки пошкодили житловий будинок.