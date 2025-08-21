Видео
Садовый сообщил последствия комбинированной атаки РФ на Львов

Садовый сообщил последствия комбинированной атаки РФ на Львов

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 07:23
Ночная атака на Львов 21 августа — ракеты и дроны повредили десятки домов
Последствия прилета во Львове. Фото: Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил об очередной ночной атаке России на город. По его словам, враг применил одновременно дроны-камикадзе и ракеты.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram.

Читайте также:

Взрывы во Львове 21 августа

Мэр обратил внимание, что российские атаки снова были направлены по улице Елены Степановны, как и месяц назад. Предварительно известно о пострадавших.

Также в городе взрывной волной повреждены десятки жилых домов — там выбиты окна и разрушены крыши.

На местах работают все экстренные службы. Кроме того, поступила информация о возгорании в других районах города, ее сейчас проверяют. Городская власть уже готовит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в Луцке и Львове раздавались громкие взрывы в ночь на 21 августа.

Также в Запорожье в результате взрыва были повреждены несколько домов.

Львов пожар взрыв обстрелы ракеты дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
