Ночная атака на Львов 21 августа — ракеты и дроны повредили десятки домов

Последствия прилета во Львове. Фото: Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил об очередной ночной атаке России на город. По его словам, враг применил одновременно дроны-камикадзе и ракеты.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram.

Взрывы во Львове 21 августа

Мэр обратил внимание, что российские атаки снова были направлены по улице Елены Степановны, как и месяц назад. Предварительно известно о пострадавших.

Также в городе взрывной волной повреждены десятки жилых домов — там выбиты окна и разрушены крыши.

На местах работают все экстренные службы. Кроме того, поступила информация о возгорании в других районах города, ее сейчас проверяют. Городская власть уже готовит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в Луцке и Львове раздавались громкие взрывы в ночь на 21 августа.

Также в Запорожье в результате взрыва были повреждены несколько домов.