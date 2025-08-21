Нічна атака на Львів 21 серпня — ракети та дрони пошкодили десятки будинків

Садовий повідомив наслідки комбінованої атаки РФ на Львів
Мер Львова Андрій Садовий повідомив про чергову нічну атаку Росії на місто. За його словами, ворог застосував одночасно дрони-камікадзе та ракети.
Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram.
Вибухи у Львові 21 серпня
Мер звернув увагу, що російські атаки знову були спрямовані по вулиці Олени Степанівни, як і місяць тому. Попередньо відомо про постраждалих.
Також у місті вибуховою хвилею пошкоджено десятки житлових будинків — там вибиті вікна та зруйновані дахи.
На місцях працюють усі екстрені служби. Крім того, надійшла інформація про займання в інших районах міста, її наразі перевіряють. Міська влада вже готує засідання комісії з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, у Луцьку та Львові лунали гучні вибухи в ніч проти 21 серпня.
Також у Запоріжжі внаслідок вибуху були пошкоджені кілька будинків.
