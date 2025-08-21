Відео
Садовий повідомив наслідки комбінованої атаки РФ на Львів

Садовий повідомив наслідки комбінованої атаки РФ на Львів

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 07:23
Нічна атака на Львів 21 серпня — ракети та дрони пошкодили десятки будинків
Наслідки прильоту у Львові. Фото: Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про чергову нічну атаку Росії на місто. За його словами, ворог застосував одночасно дрони-камікадзе та ракети.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram.

Читайте також:

Вибухи у Львові 21 серпня

Мер звернув увагу, що російські атаки знову були спрямовані по вулиці Олени Степанівни, як і місяць тому. Попередньо відомо про постраждалих.

Також у місті вибуховою хвилею пошкоджено десятки житлових будинків — там вибиті вікна та зруйновані дахи.

На місцях працюють усі екстрені служби. Крім того, надійшла інформація про займання в інших районах міста, її наразі перевіряють. Міська влада вже готує засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у Луцьку та Львові лунали гучні вибухи в ніч проти 21 серпня. 

Також у Запоріжжі внаслідок вибуху були пошкоджені кілька будинків

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
