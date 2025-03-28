Во Львове запретили продажу алкоголя во время комендантского часа

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: ЛГС

Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о запрете продажи алкоголя во время комендантского часа. Это ограничение будет действовать на период военного положения. Для контроля за соблюдением запрета в городе и присоединенных общинах создадут мониторинговые группы с участием правоохранителей, которые будут осуществлять ночные рейды для выявления нарушений.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

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Согласно информации Львовского городского совета, за нарушение запрета на продажу алкоголя на правонарушителей будут составлять административные протоколы, накладывать штрафы и готовить документы для отмены лицензии.

Штраф может быть назначен не только продавцу алкоголя, но и покупателю, если приобретение произошло в период комендантского часа.

"Есть ярко выраженные случаи, когда торговые сети грубо нарушают комендантский час, и, в запрещенное время, проводят свою деятельность и продают алкоголь. Алкоголь в условиях военного времени — это не есть хорошо. Мы имеем много жалоб от военной среды, от ветеранских сообществ и общественных активистов и жителей", — говорит руководитель делами комитета Львовского городского совета Евгений Бойко.

Также он отметил, что важным фактором для принятия этого решения стало то, что во время комендантского часа не возникало препятствий для приобретения алкоголя, что было озвучено 26 марта на расширенном аппаратном совещании. По его словам, представители полиции и налоговой службы, которые принимали участие в совещании, поддержали это решение.

Отметим, что оно предусматривает установление ограничений по запрету торговли алкогольными напитками во время комендантского часа, который во Львове действует с 00:00 до 5:00 часов утра.

Согласно ему, районные администрации, совместно с Муниципальной стражей и районными отделами полиции будут осуществлять ночные рейды для выявления нарушений. Кроме этого, районные отделы полиции должны осуществлять постоянный контроль за соблюдением этого решения.

Напомним, что во Львовской области мужчина похитил алкоголь из супермаркета. В результате преступления состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.

Кроме того, в Украине судили мужчину, который пытался провезти через границу алкогольные напитки. За перевозку виски ему назначили штраф.