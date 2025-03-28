У Львові заборонили продаж алкоголю під час комендантської години

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: ЛМР

Виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про заборону продажу алкоголю під час комендантської години. Це обмеження діятиме на період воєнного стану. Для контролю за дотриманням заборони в місті та приєднаних громадах створять моніторингові групи за участю правоохоронців, які здійснюватимуть нічні рейди для виявлення порушень.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

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Згідно з інформацією Львівської міської ради, за порушення заборони на продаж алкоголю на правопорушників складатимуть адміністративні протоколи, накладатимуть штрафи та готуватимуть документи для скасування ліцензії.

Штраф може бути призначений не лише продавцю алкоголю, а й покупцю, якщо придбання відбулося у період комендантської години.

"Маємо яскраво виражені випадки, коли торгові мережі грубо порушують комендантську годину, і, у заборонений час, проводять свою діяльність і продають алкоголь. Алкоголь в умовах воєнного часу — це не є добре. Ми маємо багато скарг від військового середовища, від ветеранських спільнот і громадських активістів та мешканців", — каже керівник справами комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Також він зазначив, що важливим фактором для ухвалення цього рішення стало те, що під час комендантської години не виникало перешкод для придбання алкоголю, що було озвучено 26 березня на розширеній апаратній нараді. За його словами, представники поліції та податкової служби, які брали участь у нараді, підтримали це рішення.

Зазначимо, що воно передбачає встановлення обмежень щодо заборони торгівлі алкогольними напоями під час комендантської години, яка у Львові діє з 00:00 до 5:00 години ранку.

Згідно з ним, районні адміністрації, спільно з Муніципальною вартою та районними відділами поліції будуть здійснювати нічні рейди для виявлення порушень. Окрім цього, районні відділи поліції мають здійснювати постійний контроль за дотриманням цього рішення.

Нагадаємо, що у Львівській області чоловік викрав алкоголь із супермаркету. Внаслідок злочину відбулося судове засідання, де йому призначили покарання.

Крім того, в Україні судили чоловіка, який намагався провезти через кордон алкогольні напої. За перевезення віскі йому призначили штраф.