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Главная Львов Садовый прокомментировал выезд за границу Гусакова

Садовый прокомментировал выезд за границу Гусакова

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Дата публикации 25 июня 2025 15:01
Скандал с Гусаковым - Садовый прокомментировал
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Львовский городской совет
Ключові моменти Садовый о скандале с Гусаковым

Городской голова Львова Андрей Садовый прокомментировал выезд за границу Назария Гусакова. Мэр города отметил, что львовянин Назарий Гусаков, больной спинальной мышечной атрофией (СМА), выехал за границу еще до того, как в социальных сетях его обвинили в присвоении пожертвований.

Об этом Андрей Садовый написал на своей странице в Facebook.

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Садовый о скандале с Гусаковым

Мэр Львова отметил, что на прошлой неделе общался с Назарием и он подтвердил, что сейчас находится за границей. Садовый отметил, что Гусаков выехал еще до того, как разгорелся скандал относительно злоупотребления на сборах средств.

"На прошлой неделе я коротко пообщался с Назаром — он подтвердил, что сейчас находится за границей. Его семейный врач также знает, что он неоднократно ездил в Италию на короткое время. Насколько понимаем, там живет его мама.

Это важно: он не выехал после того, как разгорелся скандал — это была запланированная поездка, которая состоялась еще до того, как начали появляться публичные подозрения о возможном злоупотреблении", — написал Садовый.

Также он добавил, что Назарий подтвердил, что ему нужно лечение и он намерен вернуться за ним.

"Мы сотрудничаем с журналистами-расследователями и правоохранителями — передаем все имеющиеся документы и факты, чтобы выяснить правду", — резюмировал мэр Львова.

Садовий
Скриншот сообщения Садового/Facebook

Напомним, что недавно Назарий Гусаков впервые отреагировал на скандал со сбором средств.

Ранее мы писали, что не так со сборами на лечение активиста Назария Гусакова.

скандал Львов Андрей Садовый война в Украине выезд за границу
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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