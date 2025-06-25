Скандал із Гусаковим — Садовий прокоментував

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Львівська міська рада

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував виїзд за кордон Назарія Гусакова. Мер міста зазначив, що львів’янин Назарій Гусаков, хворий на спінальну м’язову атрофію (СМА), виїхав за кордон ще до того, як у соціальних мережах його звинуватили у привласненні пожертв.

Про це Андрій Садовий написав на своїй сторінці у Facebook.

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Мер Львова зазначив, що минулого тижня спілкувався з Назарієм і він підтвердив, що наразі перебуває за кордоном. Садовий зауважив, що Гусаков виїхав ще до того, як розгорівся скандал щодо зловживання на зборах коштів.

"Минулого тижня я коротко поспілкувався з Назаром — він підтвердив, що зараз перебуває за кордоном. Його сімейна лікарка також знає, що він неодноразово їздив до Італії на короткий час. Наскільки розуміємо, там живе його мама.

Це важливо: він не виїхав після того, як розгорівся скандал — це була запланована поїздка, яка відбулася ще до того, як почали з’являтися публічні підозри про можливе зловживання", — написав Садовий.

Також він додав, що Назарій підтвердив, що йому потрібне лікування і він має намір повернутися за ним.

"Ми співпрацюємо з журналістами-розслідувачами та правоохоронцями — передаємо всі наявні документи й факти, щоб зʼясувати правду", — резюмував мер Львова.

Скриншот повідомлення Садового/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Назарій Гусаков вперше відреагував на скандал зі збором коштів.

Раніше ми писали, що не так зі зборами на лікування активіста Назарія Гусакова.