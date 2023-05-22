Садовый рассказал о взрыве, который с утра прогремел во Львове
Сегодня утром, 22 мая, во Львове раздался взрыв. Российские оккупанты пытались атаковать город беспилотниками типа Shahed.
Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.
Взрыв во Львове
Взрыв в городе был слышен около 4 часов утра.
"По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами", — рассказал Садовый.
По его словам, пострадавших нет.
Напомним, сегодня ночью, 22 мая, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела есть раненые.
Также мы писали, что за прошедшие сутки россияне нанесли шесть ракетных и 52 авиационных удара, также совершили 65 обстрелов с РСЗО. Кроме того, оккупанты нанесли масштабный ракетно-авиационный удар.
Добавим, на фоне длительной воздушной тревоги ночью, 22 мая, охватившей всю Украину, в Николаевской области были слышны взрывы. Это произошло после того, как на Днепр выпустили немалый запас ракет.