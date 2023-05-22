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Садовый рассказал о взрыве, который с утра прогремел во Львове

22 мая 2023 08:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Садовый рассказал о взрыве, который с утра прогремел во Львове
Городской голова Львова Андрей Садовый. Фото: Львовский городской совет
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 22 мая, во Львове раздался взрыв.  Российские оккупанты пытались атаковать город беспилотниками типа Shahed.

Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

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Взрыв в городе был слышен около 4 часов утра.

"По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами", — рассказал Садовый.

По его словам, пострадавших нет.

Напомним, сегодня ночью, 22 мая, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела есть раненые.

Также мы писали, что за прошедшие сутки россияне нанесли шесть ракетных и 52 авиационных удара, также совершили 65 обстрелов с РСЗО. Кроме того, оккупанты нанесли масштабный ракетно-авиационный удар.

Добавим, на фоне длительной воздушной тревоги ночью, 22 мая, охватившей всю Украину, в Николаевской области были слышны взрывы. Это произошло после того, как на Днепр выпустили немалый запас ракет.

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