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Садовий розповів про вибух, який зранку пролунав у Львові

22 травня 2023 08:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Садовий розповів про вибух, який зранку пролунав у Львові
Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото: Львівська міська рада
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 22 травня, у Львові пролунав вибух. Російські окупанти намагалися атакувати місто безпілотниками типу Shahed.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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Вибух у місті було чутко близько 4 години ранку. 

"За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували шахедами", — розповів Садовий.

За його словами, постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 22 травня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу є поранені.

Також ми писали, що упродовж минулої доби росіяни завдали шість ракетних та 52 авіаційних удари, також здійснили 65 обстрілів з РСЗВ. Крім того, окупанти завдали масштабного ракетно-авіаційного удару.

Додамо, на тлі тривалої повітряної тривоги вночі, 22 травня, що охопила всю Україну, на Миколаївщині було чути вибухи. Це сталося після того, як на Дніпро випустили чималий запас ракет.

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