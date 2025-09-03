Во Львове ночью разрушили помещение по изготовлению памятников

Мэр Львова Андрей Садовый на месте атакованного предприятия. Фото: Андрей Садовый

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о последствиях ночного российского удара по городу. По его словам, сначала считалось, что целью стало складское помещение, однако впоследствии выяснилось, что на самом деле там было.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram.

Оказалось, что атакованный Россией объект во Львове был не стратегическим предприятием. Там работали мастера-скульпторы, которые изготавливали памятники.

Разрушенное предприятие во Львове. Фото: Андрей Садовый

Андрей Садовый возле уничтоженного предприятия. Фото: Андрей Садовый

Садовый отметил, что российские обстрелы нередко происходят в места, которые имеют большую историческую и духовную ценность. Он также добавил, что обошлось без жертв, поскольку ночью в мастерской никого не было.

Поврежденный памятник и куски мрамора. Фото: Андрей Садовый

Сейчас продолжается разбор завалов, а городская власть, по словам мэра, готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим от разрушений.

