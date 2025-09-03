Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Садовый сказал, в какое предприятие попали российские дроны

Садовый сказал, в какое предприятие попали российские дроны

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 13:19
Во Львове ночью разрушили помещение по изготовлению памятников
Мэр Львова Андрей Садовый на месте атакованного предприятия. Фото: Андрей Садовый

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о последствиях ночного российского удара по городу. По его словам, сначала считалось, что целью стало складское помещение, однако впоследствии выяснилось, что на самом деле там было.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Россия обстреляла мастерскую скульпторов во Львове

Оказалось, что атакованный Россией объект во Львове был не стратегическим предприятием. Там работали мастера-скульпторы, которые изготавливали памятники.

null
Разрушенное предприятие во Львове. Фото: Андрей Садовый
null
Андрей Садовый возле уничтоженного предприятия. Фото: Андрей Садовый

Садовый отметил, что российские обстрелы нередко происходят в места, которые имеют большую историческую и духовную ценность. Он также добавил, что обошлось без жертв, поскольку ночью в мастерской никого не было.

null
Поврежденный памятник и куски мрамора. Фото: Андрей Садовый

Сейчас продолжается разбор завалов, а городская власть, по словам мэра, готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим от разрушений.

Напомним, во Львовской ОГА утром сообщали, как российские цели атаковали Львовскую область и какие последствия.

Также в сети показали карту, как этой ночью двигались российские ракеты и дроны над Украиной.

Львов обстрелы Андрей Садовый предприятия война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации