Во Львове ночью разрушили помещение по изготовлению памятников

Садовый сказал, в какое предприятие попали российские дроны
Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о последствиях ночного российского удара по городу. По его словам, сначала считалось, что целью стало складское помещение, однако впоследствии выяснилось, что на самом деле там было.
Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram.
Россия обстреляла мастерскую скульпторов во Львове
Оказалось, что атакованный Россией объект во Львове был не стратегическим предприятием. Там работали мастера-скульпторы, которые изготавливали памятники.
Садовый отметил, что российские обстрелы нередко происходят в места, которые имеют большую историческую и духовную ценность. Он также добавил, что обошлось без жертв, поскольку ночью в мастерской никого не было.
Сейчас продолжается разбор завалов, а городская власть, по словам мэра, готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим от разрушений.
Напомним, во Львовской ОГА утром сообщали, как российские цели атаковали Львовскую область и какие последствия.
