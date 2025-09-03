У Львові вночі зруйнували приміщення з виготовлення пам’ятників

Мер Львова Андрій Садовий на місці атакованого підприємства. Фото: Андрій Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про наслідки нічного російського удару по місту. За його словами, спершу вважалося, що ціллю стало складське приміщення, однак згодом з’ясувалося, що насправді там було.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram.

Виявилось, що атакований Росією об'єкт у Львові був не стратегічним підприємством. Там працювали майстри-скульптори, які виготовляли пам’ятники.

Зруйноване підприємство у Львові. Фото: Андрій Садовий

Андрій Садовий біля знищеного підприємства. Фото: Андрій Садовий

Садовий наголосив, що російські обстріли нерідко відбуваються у місця, які мають велику історичну й духовну цінність. Він також додав, що обійшлося без жертв, оскільки вночі в майстерні нікого не було.

Понівечений пам'ятник та шматки мармуру. Фото: Андрій Садовий

Наразі триває розбір завалів, а міська влада, за словами мера, готова надати всю необхідну допомогу постраждалим від руйнувань.

Нагадаємо, у Львівській ОВА вранці повідомляли, як російські цілі атакували Львівщину та які наслідки.

Також у мережі показали карту, як цієї ночі рухалися російські ракети та дрони над Україною.