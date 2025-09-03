У Львові вночі зруйнували приміщення з виготовлення пам’ятників

Садовий сказав, в яке підприємство влучили російські дрони
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про наслідки нічного російського удару по місту. За його словами, спершу вважалося, що ціллю стало складське приміщення, однак згодом з’ясувалося, що насправді там було.
Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram.
Росія обстріляла майстерню скульпторів у Львові
Виявилось, що атакований Росією об'єкт у Львові був не стратегічним підприємством. Там працювали майстри-скульптори, які виготовляли пам’ятники.
Садовий наголосив, що російські обстріли нерідко відбуваються у місця, які мають велику історичну й духовну цінність. Він також додав, що обійшлося без жертв, оскільки вночі в майстерні нікого не було.
Наразі триває розбір завалів, а міська влада, за словами мера, готова надати всю необхідну допомогу постраждалим від руйнувань.
Нагадаємо, у Львівській ОВА вранці повідомляли, як російські цілі атакували Львівщину та які наслідки.
Також у мережі показали карту, як цієї ночі рухалися російські ракети та дрони над Україною.
