Глава МИД Нидерландов Вельдкамп 12 апреля почтил с Садовым память павших воинов во Львове

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп и мэр Львова Андрей Садовый. Фото: t.me/andriysadovyi

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп находится с визитом во Львове. Он вместе с мэром города Андреем Садовым почтили память павших воинов Украины.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram в субботу, 12 апреля.

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"Вместе с украинской делегацией начали визит с чествования памяти павших Защитников Украины", — рассказал Садовый.

Чествование памяти павших защитников Украины. Фото: t.me/andriysadovyi

Чествование памяти павших защитников Украины. Фото: t.me/andriysadovyi

Чествование памяти павших защитников Украины. Фото: t.me/andriysadovyi

По его словам, в программе:

участие в конференции;

рабочие встречи;

диалог об интеграции Украины в ЕС;

укрепление сотрудничества.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, 10 апреля во Львов совершил визит принц Гарри. Его приезд не анонсировали.

Известно, что он встретился с украинскими ветеранами, которые являются участниками Игр Непокоренных разных лет.