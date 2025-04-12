Глава МИД Нидерландов Вельдкамп 12 апреля почтил с Садовым память павших воинов во Львове

Садовый и глава МИД Нидерландов почтили память павших воинов
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп находится с визитом во Львове. Он вместе с мэром города Андреем Садовым почтили память павших воинов Украины.
Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram в субботу, 12 апреля.
Вельдкамп во Львове
"Вместе с украинской делегацией начали визит с чествования памяти павших Защитников Украины", — рассказал Садовый.
По его словам, в программе:
- участие в конференции;
- рабочие встречи;
- диалог об интеграции Украины в ЕС;
- укрепление сотрудничества.
Напомним, 10 апреля во Львов совершил визит принц Гарри. Его приезд не анонсировали.
Известно, что он встретился с украинскими ветеранами, которые являются участниками Игр Непокоренных разных лет.
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