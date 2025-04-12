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Садовый и глава МИД Нидерландов почтили память павших воинов

12 апреля 2025 12:38
Аркадий Пастула - Редактор
Глава МИД Нидерландов Вельдкамп 12 апреля почтил с Садовым память павших воинов во Львове
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп и мэр Львова Андрей Садовый. Фото: t.me/andriysadovyi
Аркадий Пастула - Редактор

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп находится с визитом во Львове. Он вместе с мэром города Андреем Садовым почтили память павших воинов Украины.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram в субботу, 12 апреля.

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Вельдкамп во Львове

"Вместе с украинской делегацией начали визит с чествования памяти павших Защитников Украины", — рассказал Садовый.

Міністр закордонних справ Нідерландів у Львові 12 квітня
Чествование памяти павших защитников Украины. Фото: t.me/andriysadovyi
Каспар Вельдкамп та Андрій Садовий вшанували памʼять полеглих воїнів
Чествование памяти павших защитников Украины. Фото: t.me/andriysadovyi
Місце поховання полеглих захисників України у Львові
Чествование памяти павших защитников Украины. Фото: t.me/andriysadovyi

По его словам, в программе:

  • участие в конференции;
  • рабочие встречи;
  • диалог об интеграции Украины в ЕС;
  • укрепление сотрудничества.
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Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, 10 апреля во Львов совершил визит принц Гарри. Его приезд не анонсировали.

Известно, что он встретился с украинскими ветеранами, которые являются участниками Игр Непокоренных разных лет.

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