Глава МЗС Нідерландів Вельдкамп 12 квітня вшанував із Садовим памʼять полеглих воїнів у Львові

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп та мер Львова Андрій Садовий. Фото: t.me/andriysadovyi

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп перебуває з візитом у Львові. Він разом з мером міста Андрієм Садовим вшанували памʼять полеглих воїнів України.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram у суботу, 12 квітня.

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"Разом із українською делегацією розпочали візит з вшанування пам’яті полеглих Захисників України", — розповів Садовий.

Вшанування памʼяті полеглих захисників України. Фото: t.me/andriysadovyi

Вшанування памʼяті полеглих захисників України. Фото: t.me/andriysadovyi

Вшанування памʼяті полеглих захисників України. Фото: t.me/andriysadovyi

За його словами, у програмі:

участь у конференції;

робочі зустрічі;

діалог про інтеграцію України до ЄС;

зміцнення співпраці.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 квітня до Львова здійснив візит принц Гаррі. Його приїзд не анонсували.

Відомо, що він зустрівся з українськими ветеранами, які є учасниками Ігор Нескорених різних років.