Глава МЗС Нідерландів Вельдкамп 12 квітня вшанував із Садовим памʼять полеглих воїнів у Львові

Садовий та глава МЗС Нідерландів вшанували полеглих воїнів
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп перебуває з візитом у Львові. Він разом з мером міста Андрієм Садовим вшанували памʼять полеглих воїнів України.
Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram у суботу, 12 квітня.
Вельдкамп у Львові
"Разом із українською делегацією розпочали візит з вшанування пам’яті полеглих Захисників України", — розповів Садовий.
За його словами, у програмі:
- участь у конференції;
- робочі зустрічі;
- діалог про інтеграцію України до ЄС;
- зміцнення співпраці.
Нагадаємо, 10 квітня до Львова здійснив візит принц Гаррі. Його приїзд не анонсували.
Відомо, що він зустрівся з українськими ветеранами, які є учасниками Ігор Нескорених різних років.
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