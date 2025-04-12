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Садовий та глава МЗС Нідерландів вшанували полеглих воїнів

12 квітня 2025 12:38
Аркадій Пастула - Редактор
Глава МЗС Нідерландів Вельдкамп 12 квітня вшанував із Садовим памʼять полеглих воїнів у Львові
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп та мер Львова Андрій Садовий. Фото: t.me/andriysadovyi
Аркадій Пастула - Редактор

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп перебуває з візитом у Львові. Він разом з мером міста Андрієм Садовим вшанували памʼять полеглих воїнів України.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram у суботу, 12 квітня.

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"Разом із українською делегацією розпочали візит з вшанування пам’яті полеглих Захисників України", — розповів Садовий.

Міністр закордонних справ Нідерландів у Львові 12 квітня
Вшанування памʼяті полеглих захисників України. Фото: t.me/andriysadovyi
Каспар Вельдкамп та Андрій Садовий вшанували памʼять полеглих воїнів
Вшанування памʼяті полеглих захисників України. Фото: t.me/andriysadovyi
Місце поховання полеглих захисників України у Львові
Вшанування памʼяті полеглих захисників України. Фото: t.me/andriysadovyi

За його словами, у програмі:

  • участь у конференції;
  • робочі зустрічі;
  • діалог про інтеграцію України до ЄС;
  • зміцнення співпраці.
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Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 квітня до Львова здійснив візит принц Гаррі. Його приїзд не анонсували.

Відомо, що він зустрівся з українськими ветеранами, які є учасниками Ігор Нескорених різних років.

війна ЗСУ Львів МЗС Нідерланди Андрій Садовий
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