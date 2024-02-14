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Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

14 февраля 2024 23:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Facebook Андрея Садового
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Мэр Львова Андрей Садовый ответил на слова вице-спикера Польши Пьотра Згожельского о "бандеровском языке", заявив, что ему это странно слышать от членов новой правительственной коалиции страны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Наверное, господин вице-спикер, который является выпускником исторического факультета, смог бы разъяснить, что, по его мнению, означают эти слова. Однако как мэр Львова — города, который является крупнейшим украинским гуманитарным хабом в тылу этой безжалостной войны, — я не могу и не буду начинать с господином вице-спикером очередной хайповый спор. Чем больше мы будем об этом говорить, тем больше болгарок появится на границе. Извините, но здесь у нас всех действительно другие проблемы", — сказал он.

Садовый ответил на слова вицеспикера Польши о "бандеровском языке"
Сообщение Садового. Источник: Facebook

Также львовский городской голова обратился к тем, кто в Польше остался на стороне украинцев.

"Дорогие польские друзья, дружбу которых мы познали в войне: города-партнеры и организации, которые поддержали нашу экосистему реабилитации Unbroken, многочисленные волонтеры, медики, которые эвакуировали наших раненых и продолжают работать на "нуле", которые восстанавливают достопримечательности, специалисты, которые сохраняют наше общее культурное наследие, частные лица, приютившие украинские семьи, польские воины, которые вместе отстаивают нашу свободу с оружием в руках — мы всегда будем говорить на одном языке…" — подчеркнул Андрей Садовый.

Напомним, ранее львовский городской голова отреагировал на поступок польских фермеров, которые в воскресенье, 11 февраля, во время митинга рассыпали украинское зерно с грузовика, назвав такие действия "низостью и позором". Згожельский заявил в ответ, что слова Садового о рассыпанном зерне — "бандеровский язык", и отметил, что польские фермеры пошли на такой шаг из-за отчаяния.

Польша
граница
Львов
Украина
Андрей Садовый

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