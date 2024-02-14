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Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

14 лютого 2024 23:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Facebook Андрія Садового
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Мер Львова Андрій Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі Пйотра Зґожельского про "бандерівську мову", заявивши, що йому це дивно чути від членів нової урядової коаліції країни. 

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Мабуть, пан віцеспікер, який є випускником історичного факультету, зміг би розлого пояснити, що, на його думку, означають ці слова. Проте як мер Львова — міста, що є найбільшим українським гуманітарним хабом у тилу цієї безжальної війни, — я не можу і не буду розпочинати з паном віцеспікером чергову хайпову суперечку. Що більше ми про це говоритимемо, то більше болгарок з’явиться на кордоні. Вибачте, але тут у нас усіх справді інші проблеми", — сказав він. 

Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"
Допис Садового. Джерело: Facebook

Також львівський міський голова звернувся і до тих, хто у Польщі залишився на боці українців.

"Дорогі польські друзі, дружбу яких ми пізнали у війні: міста-партнери та організації, які підтримали нашу екосистему реабілітації Unbroken, численні волонтери, медики, які евакуйовували наших поранених і продовжують працювати на "нулі", фахівці, які відновлюють пам’ятки та зберігають нашу спільну культурну спадщину, приватні особи, які прихистили українські родини, польські воїни, які разом відстоюють нашу свободу зі зброєю в руках — з Вами ми завжди говоритимемо однією мовою…" — наголосив Андрій Садовий. 

Нагадаємо, раніше львівський міський голова відреагував на вчинок польських фермерів, які в неділю, 11 лютого, під час мітингу розсипали українське зерно з вантажівки, назвавши такі дії "ницістю і ганьбою". Зґожельский заявив у відповідь, що слова Садового про розсипане зерно — "бандерівська мова", та зауважив, що польські фермери пішли на такий крок через відчай.

Польща
кордон
Львів
Україна
Андрій Садовий

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