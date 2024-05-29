Садовый отреагировал на смерть политзаключенного и общественного деятеля Петра Франка

Политзаключенный и общественный деятель Петр Франко. Фото: Андрей Садовый/Telegram

Сегодня, 28 мая, умер Почетный глава Всеукраинского общества политических заключенных и репрессированных Петр Франко. Также он был политзаключенным, исследователем и писателем.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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Садовый заявил, что Франко посвятил свою жизнь служению Украине и памяти тех, кто подвергся репрессиям. По его словам, вклад в восстановление исторической справедливости и деятельность деятельности будут помниться всегда.

"Еще одна тяжелая потеря для общества Львова и Украины. На 90-м году жизни почил политзаключенный, выдающийся исследователь, писатель и общественный деятель Петр Франко. Он посвятил свою жизнь служению Украине и памяти тех, кто подвергся репрессиям. Его деятельность и настойчивость в восстановлении исторической справедливости никогда не будет забыта", — написал мэр Львова.

Что известно о Петре Франко

Петр Франко родился 4 июля 1934 года в селе Глиницы Яворивского района Львовской области и сыграл важную роль в общественной жизни Украины. В 1949 году 15-летний парень был приговорен к пятилетнему заключению в специальных концлагерях за свою активную роль в борьбе за национальное освобождение, согласно вердикту, вынесенному Особым совещанием МГБ СССР.

Он был председателем Львовского областного общества политических заключенных и репрессированных с 1992 года, а с 2010 по 2015 год – председателем Всеукраинского общества политических заключенных и репрессированных. С 2015 года он стал Почетным главой этой организации.

Пост Андрея Садового. Фото: скриншот

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