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Садовый отреагировал на смерть политзаключенного и общественного деятеля Петра Франка

29 мая 2024 00:03
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Бригадир София
редактор
Садовый отреагировал на смерть политзаключенного и общественного деятеля Петра Франка
Политзаключенный и общественный деятель Петр Франко. Фото: Андрей Садовый/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Сегодня, 28 мая, умер Почетный глава Всеукраинского общества политических заключенных и репрессированных Петр Франко. Также он был политзаключенным, исследователем и писателем.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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Смерть Петра Франко

Садовый заявил, что Франко посвятил свою жизнь служению Украине и памяти тех, кто подвергся репрессиям. По его словам, вклад в восстановление исторической справедливости и деятельность деятельности будут помниться всегда.

"Еще одна тяжелая потеря для общества Львова и Украины. На 90-м году жизни почил политзаключенный, выдающийся исследователь, писатель и общественный деятель Петр Франко. Он посвятил свою жизнь служению Украине и памяти тех, кто подвергся репрессиям. Его деятельность и настойчивость в восстановлении исторической справедливости никогда не будет забыта", — написал мэр Львова.

Что известно о Петре Франко

Петр Франко родился 4 июля 1934 года в селе Глиницы Яворивского района Львовской области и сыграл важную роль в общественной жизни Украины. В 1949 году 15-летний парень был приговорен к пятилетнему заключению в специальных концлагерях за свою активную роль в борьбе за национальное освобождение, согласно вердикту, вынесенному Особым совещанием МГБ СССР.

Он был председателем Львовского областного общества политических заключенных и репрессированных с 1992 года, а с 2010 по 2015 год – председателем Всеукраинского общества политических заключенных и репрессированных. С 2015 года он стал Почетным главой этой организации.

Сообщение Андрея Садового. Фото: скриншот
Пост Андрея Садового. Фото: скриншот

Напомним, в Украине во вторник, 28 мая, умер основатель и глава информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Ему было 64 года.

Ранее мы писали, что во вторник, 28 мая, во Львове на 84-м году жизни умер видный украинский актер, народный артист Украины Богдан Козак.

смерть
украинцы
Львов
репрессии
Львовская область
Андрей Садовый

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