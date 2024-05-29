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Садовий відреагував на смерть політв'язня та громадського діяча Петра Франка

29 травня 2024 00:03
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Садовий відреагував на смерть політв'язня та громадського діяча Петра Франка
Політв'язень та громадський діяч Петро Франко. Фото: Андрій Садовий/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Сьогодні, 28 травня, помер Почесний голова Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих Петро Франко. Також він був політв’язнем, дослідником і письменником.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

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Смерть Петра Франка

Садовий заявив, що Франко присвятив своє життя служінню Україні та пам’яті тих, хто зазнав репресій. За його словами, внесок у відновлення історичної справедливості та Франка діяльність будуть пам’ятатися завжди.

"Ще одна важка втрата для громади Львова та України. На 90-му році життя спочив політвʼязень, видатний дослідник, письменник та громадський діяч Петро Франко. Він присвятив своє життя служінню Україні та пам'яті тих, хто зазнав репресій. Його діяльність і наполегливість у відновленні історичної справедливості ніколи не буде забутою", — написав мер Львова.

Що відомо про Петра Франка

Петро Франко народився 4 липня 1934 року в селі Глиниці Яворівського району на Львівщині і відіграв важливу роль у громадському житті України. У 1949 році 15-річний хлопець був засуджений до п’ятирічного ув’язнення у спеціальних концтаборах за свою активну роль у боротьбі за національне визволення, згідно з вердиктом, винесеним Особливою нарадою МГБ СРСР.

Він був головою Львівського обласного товариства політичних в’язнів і репресованих з 1992 року, а з 2010 по 2015 рік — головою Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих. З 2015 року він став Почесним головою цієї організації.

Допис Андрія Садового. Фото: скриншот
Допис Андрія Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні у вівторок, 28 травня, помер засновник та голова інформаційного агенства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Йому було 64 роки.

Раніше ми писали, що у вівторок, 28 травня, у Львові на 84-му році життя помер видатний український актор, народний артист України Богдан Козак.

смерть
українці
Львів
репресії
Львівська область
Андрій Садовий

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