Садовый почтил память мэра Днепрорудного Евгения Матвеева

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: sadovyi.org

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на возвращение Украине тела мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. Он был замучен русскими во время пребывания в плену.

Об этом Садовый написал на своей странице в Facebook в среду, 4 декабря.

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"Я не был близко знаком с Евгением Матвеевым, мэром Днепрорудного, Запорожской области. Его город был оккупирован в начале февраля, но он до последнего оставался со своими людьми", - сообщил Садовый.

Мэр Львова также напомнил, что Матвээв находился в русском плену три года. Ему пришлось пережить много испытаний и пыток.

"Почти три года пыток и борьбы во враждебном плену. Он погиб от рук российских палачей, но не сломался", - отметил Садовый.

Тело Евгения вернули Украине в рамках последнего обмена телами погибших.

"Светлая память", - коротко подытожил Садовый.

Пост Андрей Садовый. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в Украину вернули тело замученного в российском плену мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, находившегося в неволе более двух лет. Мужчина до последнего оставался в городе и поддерживал граждан.

Мы рассказывали, что Украина вернула на подконтрольную территорию тела 502 погибших военнослужащих.