Садовый почтил память мэра Днепрорудного Евгения Матвеева

Садовый почтил память убитого россиянами мэра Днепрорудного
Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на возвращение Украине тела мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. Он был замучен русскими во время пребывания в плену.
Об этом Садовый написал на своей странице в Facebook в среду, 4 декабря.
Тело мэра Днепрорудного вернули Украине
"Я не был близко знаком с Евгением Матвеевым, мэром Днепрорудного, Запорожской области. Его город был оккупирован в начале февраля, но он до последнего оставался со своими людьми", - сообщил Садовый.
Мэр Львова также напомнил, что Матвээв находился в русском плену три года. Ему пришлось пережить много испытаний и пыток.
"Почти три года пыток и борьбы во враждебном плену. Он погиб от рук российских палачей, но не сломался", - отметил Садовый.
Тело Евгения вернули Украине в рамках последнего обмена телами погибших.
"Светлая память", - коротко подытожил Садовый.
Ранее мы писали, что в Украину вернули тело замученного в российском плену мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, находившегося в неволе более двух лет. Мужчина до последнего оставался в городе и поддерживал граждан.
Мы рассказывали, что Украина вернула на подконтрольную территорию тела 502 погибших военнослужащих.
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