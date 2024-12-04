Садовий вшанував пам'ять мера Дніпрорудного Євгенія Матвєєва

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: sadovyi.org

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на повернення Україні тіла мера Дніпрорудного Євгенія Матвєєва. Він був закатований росіянами під час перебування в у полоні.

Про це Садовий написав на своїй сторінці у Facebook у середу, 4 грудня.

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"Я не був близько знайомий із Євгенієм Матвєєвим, міським головою Дніпрорудного, Запорізької області. Його місто було окуповане на початку лютого, але він до останнього залишався зі своїми людьми", — повідомив Садовий.

Мер Львова також нагадав, що Матвээв перебував у російському полоны три роки. Йому довелося пережити багато випроубвань і катувань.

"Майже три роки катувань і боротьби у ворожому полоні. Він загинув від рук російських катів, але не зламався", — зазначив Садовий.

Наразі тіло Євгенія повернули Україні в рамках останнього обміну тілами загиблих.

"Світла пам'ять", — коротко підсумував Садовий.

Пост Андрій Садовий. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що в Україну повернули тіло закатованого в російському полоні мера Дніпрорудного Євгенія Матвєєва, який перебував у неволі понад два роки. Чоловік до останнього залишався у місті та підтримував громадян.

Ми розповідали, що Україна повернула на підконтрольну територію тіла 502 загиблих військовослужбовців.