Садовый заявил о попадании по Львову

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. На данный момент информации о пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в четверг, 15 февраля.

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"Есть попадание по городу", — заявил Садовый.

По его словам, в нескольких домах по улице Научной взрывной волной выбило окна. На данный момент информации о пострадавших нет.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, утром, 15 февраля, глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о сильных взрывах в области. По его словам, работала ПВО.

Также оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.