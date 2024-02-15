Садовый заявил о попадании по Львову
15 февраля 2024 07:13
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. На данный момент информации о пострадавших нет.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в четверг, 15 февраля.
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"Есть попадание по городу", — заявил Садовый.
По его словам, в нескольких домах по улице Научной взрывной волной выбило окна. На данный момент информации о пострадавших нет.
Напомним, утром, 15 февраля, глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о сильных взрывах в области. По его словам, работала ПВО.
Также оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.
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