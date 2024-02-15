Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Садовый заявил о попадании по Львову arrow

Садовый заявил о попадании по Львову

15 февраля 2024 07:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Садовый заявил о попадании по Львову
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. На данный момент информации о пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в четверг, 15 февраля.

Читайте также:

Оккупанты обстреляли Львов

"Есть попадание по городу", — заявил Садовый.

По его словам, в нескольких домах по улице Научной взрывной волной выбило окна. На данный момент информации о пострадавших нет.

null
Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, утром, 15 февраля, глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о сильных взрывах в области. По его словам, работала ПВО.

Также оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.

война
Львов
обстрелы
Андрей Садовый
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме