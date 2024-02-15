Садовий заявив про влучання по Львову
15 лютого 2024 07:13
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Наразі інформації про потерпілих немає.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram у четвер, 15 лютого.
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"Є влучання по місту", — заявив Садовий.
За його словами, у декількох будинках на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Наразі інформації про потерпілих немає.
Нагадаємо, зранку, 15 лютого, очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про сильні вибухи в області. За його словами, працювала ППО.
Також окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждала одна людина.
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