Мемориалы памяти Героев — Садовый призвал ввести конкурсы

Садовый призвал ввести конкурсы на установление мемориалов памяти Героев
Мэр Львова Андрей Садовый обратился с официальным письмом к Вицепремьер-министру по восстановлению Алексею Кулебе о создании архитектурных конкурсов на установление мемориалов памяти Героев. Мэр предлагает, чтобы это происходило на государственном уровне.
Об этом Андрей Садовый написал в своем Telegram.
Что предлагает Садовый
Садовый считает, что мемориальные плиты нужно устанавливать не для того чтобы мастер заработал на этом деньги, а чтобы сохранить память для будущих поколений. По его убеждению, потомки должны знать, какой ценой боролась страна.
"Все чаще мы видим, как в разных городах Украины устанавливают памятные знаки и другие мемориальные элементы с очень низким художественным уровнем. Их размещают в неприметных или необустроенных местах, где мемориальный элемент диссонирует с окружением. Сакральное и обыденное не разграничены должным образом. Часто причиной таких случаев, к сожалению, является деятельность непрофессиональных архитекторов и художников, которые ищут легкого заработка. Никто не имеет права манипулировать чувствами семей Героев", — сказал мэр Львова.
Для того чтобы таких ситуаций стало меньше, он обратился с официальным письмом к Вицепремьер-министру по восстановлению Алексея Кулебы и призвал ввести практику архитектурных конкурсов на национальном уровне.
Он отметил, что во Львове уже давно практикуют проведение таких конкурсов, и они касаются не только мемориальных элементов, но даже строительства дорог (еще до полномасштабного вторжения). По словам Садового, среди самых ярких примеров — Мемориал Героев Небесной Сотни.
"Он стал местом, куда люди не только раз в год приносят цветы, а часто приходят вместе с друзьями и родными. Таким образом память приобретает вполне реальные формы и формирует традиции. Мы не консервируем ее где-то за городом, не прячем в холодном черном граните. Она живет вместе с нами. И так будет всегда", — подчеркнул мэр Львова.
Напомним, недавно во Львове на фасаде одного из лицеев установили мемориальную таблицу в честь Ирины Фарион. В этом учебном заведении в свое время получала образование украинский языковед.
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