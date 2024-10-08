Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Садовий закликав запровадити конкурси на встановлення меморіалів пам’яті Героїв arrow

Садовий закликав запровадити конкурси на встановлення меморіалів пам’яті Героїв

8 жовтня 2024 09:59
Карина Приходько - Редактор
Меморіали пам’яті Героїв — Садовий закликав запровадити конкурси
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Facebook
Карина Приходько - Редактор

Мер Львова Андрій Садовий звернувся з офіційним листом до Віцепрем’єр-міністра з відбудови Олексія Кулеби щодо створення архітектурних конкурсів на встановлення меморіалів пам’яті Героїв. Міський голова пропонує, щоб це відбувалося на державному рівні. 

Про це Андрій Садовий написав у своєму Telegram. 

Читайте також:

Що пропонує Садовий

Садовий вважає, що меморіальні плити потрібно встановлювати не для того, щоб майстер заробив на цьому гроші, а щоб зберегти пам’ять для майбутніх поколінь. За його переконаннями, нащадки мають знати, якою ціною виборювалася країна.  

"Все частіше ми бачимо, як у різних містах України встановлюють пам’ятні знаки та інші меморіальні елементи з дуже низьким художнім рівнем. Їх розміщують у непримітних або необлаштованих місцях, де меморіальний елемент дисонує з оточенням. Сакральне і буденне не розмежовані належним чином. Часто причиною таких випадків, на превеликий жаль, є діяльність нефахових архітекторів та митців, які шукають легкого заробітку. Ніхто не має права маніпулювати почуттями родин Героїв", — сказав мер Львова. 

Для того, аби таких ситуацій поменшало, він звернувся з офіційним листом до Віцепрем’єр-міністра з відбудови Олексія Кулеби та закликав запровадити практику архітектурних конкурсів на національному рівні.

Він наголосив, що у Львові вже давно практикують проведення таких конкурсів, і вони стосуються не лише меморіальних елементів, а навіть будівництва доріг (ще до повномасштабного вторгнення). За словами Садового, серед найяскравіших прикладів — Меморіал Героїв Небесної Сотні. 

"Він став місцем, куди люди не лише раз на рік приносять квіти, а часто приходять разом із друзями та рідними. Таким чином пам’ять набуває цілком реальних форм і формує традиції. Ми не консервуємо її десь за містом, не ховаємо у холодному чорному граніті. Вона живе разом з нами. І так буде завжди", — підкреслив мер Львова. 

Садовий пропонує архітектурні конкурси
Скриншот допису Андрія Садового

Нагадаємо, нещодавно у Львові на фасаді одного з ліцеїв встановили меморіальну таблицю на честь Ірині Фаріон. У цьому навчальному закладі свого часу здобувала освіту українська мовознавиця.  

меморіал пам'ятки Андрій Садовий війна в Україні конкурс

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:25 Оновлення даних після досягнення 25 років — чи потрібно це

15:09 Скандал з неякісними консервами для ЗСУ — у Міноборони відреагували

15:08 У Києві вчителька танців відмовилася спілкуватися українською мовою

14:59 Подарунок від експрезидента — на Одещині шахраї видурили у жінки 14 тис. грн

14:52 Енергія місяця: чому срібло на шиї привертає увагу

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

14:34 Країни ЄС продають розкішні авто в РФ — ЗМІ розкрили схему

14:34 Рада ЄС ухвалила новий механізм санкцій проти РФ

14:32 У Молдові під час спецоперації затримали одного із ідеологів "СВО"

14:30 Нацбанк оцінив, як змінилися реальні зарплати українців

14:29 Скандал в Одесі — у туалеті у кав'ярні виявили приховану камеру

15:25 Оновлення даних після досягнення 25 років — чи потрібно це

15:09 Скандал з неякісними консервами для ЗСУ — у Міноборони відреагували

15:08 У Києві вчителька танців відмовилася спілкуватися українською мовою

14:59 Подарунок від експрезидента — на Одещині шахраї видурили у жінки 14 тис. грн

14:52 Енергія місяця: чому срібло на шиї привертає увагу

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

14:34 Країни ЄС продають розкішні авто в РФ — ЗМІ розкрили схему

14:34 Рада ЄС ухвалила новий механізм санкцій проти РФ

14:32 У Молдові під час спецоперації затримали одного із ідеологів "СВО"

14:30 Нацбанк оцінив, як змінилися реальні зарплати українців

14:29 Скандал в Одесі — у туалеті у кав'ярні виявили приховану камеру

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

Text

13:37 Пенсії хочуть виплачувати через Нову пошту — нардеп розкрив деталі

Text

13:06 Нардепка поскаржилась на мізерні пенсії ветеранів, які повертаються з війни

Text

13:00 Ракетний удар по Харкову та План перемоги України — ефір День.LIVE

Text

10:25 Військовий психолог відреагував на заклики відправити Умєрова у відставку

Text

08:00 План перемоги України та нові правила мобілізації в Україні — ефір Ранок.LIVE

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Text

06:55 У Берліні триває наймасштабніший Фестиваль Світла — головні новини Німеччини

7 жовтня 2024
Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Text

23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

20:40 Цей тест з ПДР провалило 80% водіїв — хто поступиться на перехресті