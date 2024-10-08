Меморіали пам’яті Героїв — Садовий закликав запровадити конкурси

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Facebook

Мер Львова Андрій Садовий звернувся з офіційним листом до Віцепрем’єр-міністра з відбудови Олексія Кулеби щодо створення архітектурних конкурсів на встановлення меморіалів пам’яті Героїв. Міський голова пропонує, щоб це відбувалося на державному рівні.

Про це Андрій Садовий написав у своєму Telegram.

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Садовий вважає, що меморіальні плити потрібно встановлювати не для того, щоб майстер заробив на цьому гроші, а щоб зберегти пам’ять для майбутніх поколінь. За його переконаннями, нащадки мають знати, якою ціною виборювалася країна.

"Все частіше ми бачимо, як у різних містах України встановлюють пам’ятні знаки та інші меморіальні елементи з дуже низьким художнім рівнем. Їх розміщують у непримітних або необлаштованих місцях, де меморіальний елемент дисонує з оточенням. Сакральне і буденне не розмежовані належним чином. Часто причиною таких випадків, на превеликий жаль, є діяльність нефахових архітекторів та митців, які шукають легкого заробітку. Ніхто не має права маніпулювати почуттями родин Героїв", — сказав мер Львова.

Для того, аби таких ситуацій поменшало, він звернувся з офіційним листом до Віцепрем’єр-міністра з відбудови Олексія Кулеби та закликав запровадити практику архітектурних конкурсів на національному рівні.

Він наголосив, що у Львові вже давно практикують проведення таких конкурсів, і вони стосуються не лише меморіальних елементів, а навіть будівництва доріг (ще до повномасштабного вторгнення). За словами Садового, серед найяскравіших прикладів — Меморіал Героїв Небесної Сотні.

"Він став місцем, куди люди не лише раз на рік приносять квіти, а часто приходять разом із друзями та рідними. Таким чином пам’ять набуває цілком реальних форм і формує традиції. Ми не консервуємо її десь за містом, не ховаємо у холодному чорному граніті. Вона живе разом з нами. І так буде завжди", — підкреслив мер Львова.

Скриншот допису Андрія Садового

Нагадаємо, нещодавно у Львові на фасаді одного з ліцеїв встановили меморіальну таблицю на честь Ірині Фаріон. У цьому навчальному закладі свого часу здобувала освіту українська мовознавиця.