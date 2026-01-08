Снег во Львове 8 января — Садовый призвал горожан помогать с уборкой

Андрей Садовый. Фото: Новини.LIVE

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к горожанам на фоне сильного снега в городе. Он также поблагодарил работников, которые всю ночь работали над расчисткой дорог.

Об этом Андрей Садовый написал в Telegram в четверг, 8 января.

Сильный снег во Львове

Синоптики прогнозируют осадки во Львове в течение дня. Ожидается около 20-25 см снега. Техника в городе работает непрерывно, но очищенные участки сразу накрывают осадки.

Садовый обратился с бизнесом с призывом помогать расчищать снег возле своих заведений, офисов и предприятий.

"Просьба и к жителям. Если есть возможность - не пользуйтесь частным авто. Перенесите встречи, предупредите руководителя, что будете позже. А если уж приходится выезжать — не паркуйте авто в сложных местах, на поворотах и узких улицах. Запаркованные машины сейчас больше всего мешают работе техники и создают дополнительные риски", — подчеркнул мэр.

По его словам, сейчас есть 22 обращения по неубранным дорогам и два относительно тротуаров.

Техника для уборки снега

Садовый объяснил, почему за столько лет Львов не приобрел еще больше техники для уборки снега.

"Ответ прост и честен. Последние минимум четыре года мы покупаем технику для фронта — а не для того, чтобы она стояла по львовским гаражам без дела. Это наш сознательный выбор", — добавил он.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 6 января во Львове несколько часов подряд шел сильный снег.

В Укргидрометцентре предупреждали о сильных осадках 8 января. Местами объявлен второй уровень опасности.