Сніг у Львові 8 січня — Садовий закликав містян допомагати з прибиранням

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до містян на тлі сильного снігу в місті. Він також подякував працівникам, яку цілу ніч працювали над розчищенням доріг.

Про це Андрій Садовий написав у Telegram у четвер, 8 січня.

Сильний сніг у Львові

Синоптики прогнозують опади у Львові протягом дня. Очікується близько 20–25 см снігу. Техніка у місті працює безперервно, але очищені ділянки одразу накривають опади.

Садовий звернувся з бізнесом із закликом допомагати розчищати сніг біля своїх закладів, офісів та підприємств.

"Прохання і до мешканців. Якщо є можливість — не користуйтесь приватним авто. Перенесіть зустрічі, попередьте керівника, що будете пізніше. А якщо вже мусите виїжджати — не паркуйте авто в складних місцях, на поворотах і вузьких вулицях. Запарковані машини зараз найбільше заважають роботі техніки і створюють додаткові ризики", — наголосив мер.

За його словами, наразі є 22 звернення щодо неприбраних доріг та два стосовно тротуарів.

Техніка для прибирання снігу

Садовий пояснив, чому за стільки років Львів не придбав ще більше техніки для прибирання снігу.

"Відповідь проста і чесна. Останні щонайменше чотири роки ми купуємо техніку для фронту — а не для того, щоб вона стояла по львівських гаражах без діла. Це наш свідомий вибір", — додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 6 січня у Львові кілька годин поспіль йшов сильний сніг.

В Укргідрометцентрі попереджали про сильні опади 8 січня. Місцями оголошено другий рівень небезпечності.