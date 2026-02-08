Взрывы во Львове 8 февраля — что было целью врага

Садовый раскрыл, что было целью российской атаки на Львовщине
Во Львовской области 8 февраля противовоздушная оборона обезвредила российский беспилотник. Враг хотел атаковать объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового и главу ОВА Максима Козицкого.
Атака на Львовскую область 8 февраля
"На территории Львовской общины обезвредили вражеский беспилотник. Целью атаки был объект критической инфраструктуры", — рассказал Садовый.
В то же время Максим Козицкий добавил, что предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас на местах работают профильные службы.
Напомним, в течение суток россияне почти 600 раз ударили по Запорожской области. В результате один человек погиб, а еще восемь — получили ранения.
Кроме того, оккупанты атаковали Херсон с РСЗО. В результате обстрелов пострадали семь человек.
