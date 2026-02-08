Видео
Україна
Главная Львов Садовый раскрыл, что было целью российской атаки на Львовщине

Садовый раскрыл, что было целью российской атаки на Львовщине

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 10:46
Взрывы во Львове 8 февраля — что было целью врага
Мэр Львова Анлдрий Садовый. Фото: ЛГС

Во Львовской области 8 февраля противовоздушная оборона обезвредила российский беспилотник. Враг хотел атаковать объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового и главу ОВА Максима Козицкого.

Читайте также:

Атака на Львовскую область 8 февраля

"На территории Львовской общины обезвредили вражеский беспилотник. Целью атаки был объект критической инфраструктуры", — рассказал Садовый.

null
Скриншот сообщения Андрея Садового

В то же время Максим Козицкий добавил, что предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас на местах работают профильные службы.

Атака на Львівщину 8 лютого
Скриншот сообщения Максима Козицкого

Напомним, в течение суток россияне почти 600 раз ударили по Запорожской области. В результате один человек погиб, а еще восемь — получили ранения.

Кроме того, оккупанты атаковали Херсон с РСЗО. В результате обстрелов пострадали семь человек.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
