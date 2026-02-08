Відео
Відео

Садовий розкрив, що було ціллю російської атаки на Львівщині

Дата публікації: 8 лютого 2026 10:46
Вибухи у Львові 8 лютого — що було ціллю ворога
Мер Львова Анлдрій Садовий. Фото: ЛМР

У Львівській області 8 лютого протиповітряна оборона знешкодила російський безпілотник. Ворог хотів атакувати об'єкт критичної інфраструктури. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Львова Андрія Садового та очільника ОВА Максима Козицького

Читайте також:

Атака на Львівщину 8 лютого

"На території Львівської громади знешкодили ворожий безпілотник. Ціллю атаки був об’єкт критичної інфраструктури", — розповів Садовий. 

Скриншот допису Андрія Садового

Водночас Максим Козицький додав, що попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих. Наразі на місцях працюють профільні служби.

Атака на Львівщину 8 лютого
Скриншот допису Максима Козицького

Нагадаємо, упродовж доби росіяни майже 600 разів вдарив по Запорізькій області. В результаті одна людина загинула, а ще восьмеро — отримали поранення.

Крім того, окупанти атакували Херсон з РСЗВ. Внаслідок обстрілів постраждали семеро осіб.

Львівська область обстріли Андрій Садовий ППО дрони
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
