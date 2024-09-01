На Львовщине саперы обезвредили боевые части ракет

Разминирование. Фото: ГСЧС

Во Львовской области саперы ГСЧС изъяли боевые части ракет "Кинжал" и "X-101". Они упали на территории региона во время массированного обстрела 26 августа.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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"На Львовщине саперы ГСЧС изъяли боевые части ракет "Кинжал" и "X-101". Их после массового обстрела территории Украины изъяли саперы второго Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины на Львовщине", — говорится в сообщении.

Разминирование. Фото: ГСЧС

Спасатели подчеркнули, что быстрые и профессиональные действия специалистов ГСЧП предотвратили дальнейшие разрушения и возможные жертвы среди мирного населения.

Боевая часть ракеты. Фото: ГСЧС

Там призвали украинцев в случае обнаружения любого подозрительного предмета действовать по инструкции:

не приближаться;

не пытайтесь самостоятельно его переместить или разобрать.