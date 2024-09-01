На Львівщині сапери знешкодили бойові частини ракет

Сапери вилучили бойові частини ракет, які днями впали на Львівщині
У Львівській області сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та "X-101". Вони впали на території регіону під час наймасованішого обстрілу 26 серпня.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.
Вилучення бойових частин ракет
"На Львівщині сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та "X-101". Їх після наймасовішого обстрілу території України вилучили сапери другого Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на Львівщині", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники наголосили, що швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення.
Там закликали українців у разі виявлення будь-якого підозрілого предмета діяти за інструкцією:
- не наближатися;
- не намагайтесь самостійно його перемістити чи розібрати.
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