На Львівщині сапери знешкодили бойові частини ракет

Розмінування. Фото: ДСНС

У Львівській області сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та "X-101". Вони впали на території регіону під час наймасованішого обстрілу 26 серпня.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.

Читайте також:

Вилучення бойових частин ракет

"На Львівщині сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та "X-101". Їх після наймасовішого обстрілу території України вилучили сапери другого Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на Львівщині", — йдеться у повідомленні.

Розмінування. Фото: ДСНС

Рятувальники наголосили, що швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення.

Бойова частина ракети. Фото: ДСНС

Там закликали українців у разі виявлення будь-якого підозрілого предмета діяти за інструкцією:

не наближатися;

не намагайтесь самостійно його перемістити чи розібрати.