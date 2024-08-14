Партия весом более тонны была задержана во Львовской области, куда прибыла из Пакистана и направлялась в ЕС

Уничтожение партии героина силами СБУ. Фото: СБУ

Рекордную партию героина весом 1035 кг уничтожили в печи под контролем Службы безопасности Украины. Эти наркотики были изъяты у наркодельцов еще в 2021 году, а после судебных процедур Железнодорожного районного суда Львова героин нужно уничтожить.

Об этом 14 августа в среду сообщается на официальном сайте СБУ.

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Если бы наркодельцам удалось реализовать этот "товар" в розницу, то можно было бы обогатиться на 2,3 млрд грн, отмечают в СБУ.

Сама операция по задержанию наркоторговцев была длительной и многоходовой. В 2021 году оперативники спецслужбы задержали во Львове четырех фигурантов: одного из организаторов наркотрафика и трех иностранцев, фасующих наркотики в арендованных складских помещениях.

Удалена и уничтожена партия героина. Фото: СБУ

Известно, что "груз" следовал из Пакистана транзитом через Украину в Евросоюз. Наркотик был скрыт в контейнере среди пищевых продуктов.

По материалам СБУ все задержанные фигуранты осуждены за контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах.