Партія вагою понад тонну була затримана на Львівщині, куди прибула з Пакистану та направлялась до ЄС

Знищення партії героїну силами СБУ. Фото: СБУ

Рекордну партію героїну вагою 1035 кг знищили в печі під контролем Служби безпеки України. Ці наркотики були вилучені у наркоділків ще у 2021 році, а після судових процедур Залізничного районного суду Львова героїн треба знищити.

Про це 14 серпня, у середу повідомляється на офіційному сайті СБУ.

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Якби наркоділкам вдалось реалізувати цей "товар" у роздріб, то за можна було б збагатитись на 2,3 млрд грн, зазначають в СБУ.

Сама операція з затримання наркоділків була тривалою та багатоходовою. У 2021 році оперативники спецслужби затримали у Львові чотирьох фігурантів: одного з організаторів наркотрафіку і трьох іноземців, які фасували наркотики в орендованих складських приміщеннях.

Вилучена та знищена партія героїну. Фото: СБУ

Відомо, що "вантаж" прямував з Пакистану транзитом через Україну до Євросоюзу. Наркотик було приховано в контейнері серед харчових продуктів.

За матеріалами СБУ всіх затриманих фігурантів засуджено за контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах.