Партія вагою понад тонну була затримана на Львівщині, куди прибула з Пакистану та направлялась до ЄС

СБУ кинула в піч рекордну партію героїну — скільки за неї могли б отримати наркоділки
Рекордну партію героїну вагою 1035 кг знищили в печі під контролем Служби безпеки України. Ці наркотики були вилучені у наркоділків ще у 2021 році, а після судових процедур Залізничного районного суду Львова героїн треба знищити.
Про це 14 серпня, у середу повідомляється на офіційному сайті СБУ.
Скільки коштувала ця партія героїну
Якби наркоділкам вдалось реалізувати цей "товар" у роздріб, то за можна було б збагатитись на 2,3 млрд грн, зазначають в СБУ.
Сама операція з затримання наркоділків була тривалою та багатоходовою. У 2021 році оперативники спецслужби затримали у Львові чотирьох фігурантів: одного з організаторів наркотрафіку і трьох іноземців, які фасували наркотики в орендованих складських приміщеннях.
Відомо, що "вантаж" прямував з Пакистану транзитом через Україну до Євросоюзу. Наркотик було приховано в контейнері серед харчових продуктів.
За матеріалами СБУ всіх затриманих фігурантів засуджено за контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах.
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