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СБУ задержала депутатов одного из горсоветов Львовской области — в чем обвиняют

26 февраля 2024 22:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
СБУ задержала депутатов одного из горсоветов Львовской области — в чем обвиняют
Спецназовцы СБУ. Фото иллюстративное: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Служба безопасности Украины в понедельник, 26 февраля, задержала двух депутатов одного из горсоветов Львовской области. Чиновники требовали взятки за решение "земельного вопроса".

Об этом сообщает управление СБУ во Львовской области.

СБУ задержала нардепов-коррупционеров во Львовской области

По данным силовиков, в деле замешан глава комиссии по вопросам земельных отношений и архитектуры, и член комиссии по экономическим вопросам, финансам и бюджету органа местного самоуправления, который выступает его сообщником.

СБУ задержала депутатов одного из горсоветов Львовской области — в чем обвиняют
Силовики СБУ задерживают подозреваемого. Источник: СБУ

За 30 тысяч долларов они гарантировали ускоренный механизм согласования документации и не чинить предпринимателю препятствий во время ведения хозяйственной деятельности.

СБУ задержала депутатов одного из горсоветов Львовской области — в чем обвиняют
Силовики СБУ задерживают подозреваемого. Источник: СБУ

Силовики задержали дельцов при получении первого "транша" в 15 тыс. долларов. Им инкриминируется подозрение в организации нелегальной схемы о предоставлении разрешений на долгосрочную аренду земли под строительство в одной из территориальных общин области. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее СБУ задержала коллаборанта, который развернул полевую кухню для группировок "кадыровцев" во время оккупации Николаевской области. А также силовики разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар по львовской теплоэлектростанции, чтобы обесточить город.

СБУ
коррупция
Украина
Львовская область
Криминал

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