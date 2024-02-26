СБУ задержала депутатов одного из горсоветов Львовской области — в чем обвиняют
Служба безопасности Украины в понедельник, 26 февраля, задержала двух депутатов одного из горсоветов Львовской области. Чиновники требовали взятки за решение "земельного вопроса".
Об этом сообщает управление СБУ во Львовской области.
СБУ задержала нардепов-коррупционеров во Львовской области
По данным силовиков, в деле замешан глава комиссии по вопросам земельных отношений и архитектуры, и член комиссии по экономическим вопросам, финансам и бюджету органа местного самоуправления, который выступает его сообщником.
За 30 тысяч долларов они гарантировали ускоренный механизм согласования документации и не чинить предпринимателю препятствий во время ведения хозяйственной деятельности.
Силовики задержали дельцов при получении первого "транша" в 15 тыс. долларов. Им инкриминируется подозрение в организации нелегальной схемы о предоставлении разрешений на долгосрочную аренду земли под строительство в одной из территориальных общин области. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Напомним, ранее СБУ задержала коллаборанта, который развернул полевую кухню для группировок "кадыровцев" во время оккупации Николаевской области. А также силовики разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар по львовской теплоэлектростанции, чтобы обесточить город.
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